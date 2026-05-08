زادبر: دشمنان جنگ ترکیبی چندلایه را علیه ایران دنبال می‌ کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زادبر شامگاه جمعه در اجتماع شبانه مردم اراک در حسینیه شهدا اظهار کرد: تقابل ایران با قدرت‌های جهانی، فراتر از منازعات مرزی و منابعی همچون نفت، خاک، جزایر و اورانیوم بوده که یک جنگ موجودیتی علیه کلیت ایران و هویت اسلامی آن است.

وی افزود: در جنگ تحمیلی سال ۱۳۵۹، صدام حسین مدعی بخش‌هایی از خاک ایران از جمله اروندرود، خرمشهر و خوزستان بود و هدف او تنها یک منازعه مرزی نبود بلکه تلاش برای ساقط کردن انقلاب مردمی ایران دنبال می‌شد که به گفته او، ماهیت آن جنگ «ارضی و مرزی» بود.

زادبر با اشاره به فاصله جغرافیایی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: با وجود هزاران کیلومتر فاصله، هدف دشمنان نه تصرف بخشی از خاک ایران، بلکه مواجهه با کلیت موجودیت کشور است.

وی ادامه داد: بر همین اساس، این تقابل، جنگی وحشیانه، چندمرحله‌ای و فراتر از درگیری‌های کوتاه‌مدت است.

این کارشناس مسائل سیاسی تاکید کرد: این جنگ از سوی دشمنان نیز «موجودیتی» تعریف شده و در چارچوب یک پروژه تاریخی طراحی شده است.

وی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در دیدار با رئیس مجلس لبنان پس از شهادت آیت‌الله رئیسی افزود: این مواضع، ناظر بر سرنوشت‌ساز بودن تقابل کنونی و احتمال تعیین‌کننده بودن آن برای جبهه حق و باطل است.

تجربه تاریخی ایران از جنگ‌های جهانی تا قاجار باید در تحلیل شرایط امروز مورد توجه قرار گیرد

این استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران گفت: طی ۱۹۶ سال گذشته، ایران در مواجهه با قدرت‌های بزرگ مانند روسیه تزاری، بریتانیا و در جنگ‌های جهانی، متحمل شکست‌ها و از دست دادن بخش‌هایی از سرزمین خود همچون قراردادهای گلستان و ترکمانچای و جدایی هرات و افغانستان در دوره قاجارشده است.

وی افزود: در دوره پهلوی، با وجود تشکیل ارتش، در شهریور ۱۳۲۰ نیروهای شوروی از شمال و انگلیس از جنوب وارد ایران شدند و کشور بدون مقاومت مؤثر اشغال شد؛ به‌گونه‌ای که حتی پایتخت نیز در معرض تهدید قرار گرفت و رضاشاه از کشور خارج شد.

زادبر تصریح کرد: در آن دوره نیروهای بیگانه از جمله سربازان هندی و شوروی نیز در مناطق مختلف ایران حضور یافتند که پیامدهایی از جمله ناامنی و تعرض به غیرنظامیان به همراه داشت.

وی با اشاره به تحولات پس از انقلاب اسلامی ادامه داد: برخلاف گذشته، جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های اخیر توانسته است در برابر فشارهای نظامی و امنیتی ایستادگی کند و نمونه‌هایی همچون ناکامی در برخی عملیات‌های پیچیده علیه زیرساخت‌های هسته‌ای یا نظامی کشور، نشانه‌ای از تغییر موازنه قدرت است.

زادبر تاکید کرد: با توجه به جنگ‌های اخیر منطقه‌ای و درگیری‌های چندلایه، این وضعیت، جنگی ترکیبی شامل ابعاد نظامی، رسانه‌ای، اقتصادی و امنیتی است و در برخی مقاطع، تلاش‌هایی برای فشار حداکثری علیه ایران صورت گرفته که به نتیجه نرسیده است.

این کارشناس مسائل سیاسی گفت: ساختار امروز دفاعی ایران حاصل تجربه تاریخی و تلاش‌های مستمر پس از انقلاب است و این روند، تحقق یکی از آرزوهای تاریخی شخصیت‌هایی همچون امیرکبیر و قائم‌مقام فراهانی است.

وی با تأکید بر نقش ایمان و انسجام اجتماعی در تحولات اخیر افزود: این مقاومت بر پایه صبر، اعتقاد و ایمان شکل گرفته و نباید با تحلیل‌های سست، روحیه جامعه تضعیف شود.