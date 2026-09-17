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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵

صفایی بوشهری: دشتستان خط آهنین مقاومت در برابر تجاوز بیگانگان است

صفایی بوشهری: دشتستان خط آهنین مقاومت در برابر تجاوز بیگانگان است

بوشهر- نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر گفت: دشتستان در طول تاریخ با تکیه بر دیانت و مقاومت، در برابر تجاوز بیگانگان ایستاده و مردم این منطقه همچنان پای آرمان‌های خود ایستاده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری پنجشنبه شب در تجمع مردم برازجان با اشاره به پیشینه تاریخی مقاومت مردم دشتستان اظهار کرد: زمانی که انگلیسی‌ها قصد داشتند از مسیر دشتستان عبور کنند و به مرکز ایران برسند، با خط آهنینی از مقاومت مردم این منطقه مواجه شدند و در نهایت شکست خوردند و عقب‌نشینی کردند.

وی با بیان اینکه تاریخ نشان داده است دشتستان منطقه‌ای شکست‌ناپذیر و عبورناپذیر در برابر متجاوزان است، افزود: هرکس بخواهد از جنوب ایران به سمت مرکز کشور تجاوز کند، با مردم دشتستان و مقاومت آنان مواجه خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به سابقه مبارزات مردم دشتستان در دوره‌های مختلف، بیان کرد: از هسته‌های مبارزاتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تا دوران دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و حوادث اخیر، مردم دشتستان همواره در صحنه حضور داشته‌اند و تاریخ انقلاب آنان سرشار از بزرگی، ایثار و مقاومت است.

صفایی بوشهری حضور مستمر مردم در تجمعات را نشانه عمق ایمان آنان دانست و گفت: حضور بیش از ۲۰۰ شب مردم در شرایط مختلف، نشان می‌دهد این شهر ریشه در ایمان و استقامت دارد؛ همان‌گونه که در آموزه‌های دینی، ایمان و استقامت زمینه‌ساز پیروزی معرفی شده است.

دیانت و مقاومت؛ دو پایه هویت دشتستان

وی با تأکید بر اینکه برازجان و دشتستان از دیرباز دارای دو ویژگی اساسی دیانت و مقاومت بوده‌اند، اظهار کرد: پژوهشگران باید این پیشینه را از زبان منابع تاریخی و حتی نوشته‌های انگلیسی‌ها و مستشرقان اروپایی بررسی کنند تا روشن شود چه جایگاه حماسی و تاریخی برای مردم، علما و سرداران برازجان و دشتستان ثبت شده است.

امام جمعه بوشهر با اشاره به ابعاد مختلف فشارهای دشمن گفت: دشمن تنها از بیرون حمله نظامی نمی‌کند، بلکه در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز تلاش می‌کند جامعه را تحت فشار قرار دهد و میان مردم اختلاف ایجاد کند.

وی ادامه داد: گرانی، احتکار و مشکلات اقتصادی، ایجاد دو قطبی و اختلاف میان مردم، درگیر کردن گروه‌های سیاسی با یکدیگر و تلاش برای فاصله گرفتن جامعه از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب، از جمله عرصه‌هایی است که باید نسبت به آنها هوشیار بود.

صفایی بوشهری با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در این زمینه تصریح کرد: مردم وظیفه خود را انجام داده‌اند و اکنون نوبت مسئولان است که در حوزه معیشت، اقتصاد، فرهنگ و مسائل اجتماعی به وظایف خود عمل کنند.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های مختلف مسئولیت قانونی مشخصی در حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی دارند، افزود: مسئولان باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و بودجه‌های اختصاص‌یافته، وظایف خود را انجام دهند و در کنار مردم برای حل مشکلات جامعه تلاش کنند.

تأکید بر حفظ وحدت و مطالبه‌گری از مسئولان

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت اجتماعی اظهار کرد: مطالبه‌گری از مسئولان باید در کنار همدلی و پرهیز از ایجاد اختلاف دنبال شود و همه جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی باید مراقب باشند به گونه‌ای عمل نکنند که جامعه در برابر یکدیگر قرار گیرد.

وی گفت: اگر گسست اجتماعی و تفرقه ایجاد شود، توان جامعه کاهش می‌یابد؛ بنابراین مردم باید در کنار یکدیگر باشند و ضمن مطالبه حقوق خود از مسئولان، اجازه ندهند اختلافات داخلی به عامل تضعیف کشور تبدیل شود.

صفایی بوشهری با اشاره به حضور طولانی‌مدت مردم در صحنه افزود: در مقطعی گفته شد کار ایران در چند روز تمام خواهد شد، اما مردم بیش از ۲۰۰ شب در صحنه حضور داشته‌اند و مردم دشتستان و استان بوشهر حتی اگر این حضور ۲۰۰۰ شب نیز ادامه داشته باشد، صحنه را ترک نخواهند کرد.

وی همچنین بر هوشیاری مردم در برابر تلاش‌ها برای ایجاد آشوب و اختلاف اجتماعی تأکید کرد و گفت: مردم باید مراقب باشند در برابر یکدیگر قرار نگیرند و در عین مطالبه‌گری از مسئولان، وحدت خود را حفظ کنند.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه قدرت اصلی کشور مردم هستند، اظهار کرد: مردم ایران پای آرمان‌ها و ارزش‌های خود ایستاده‌اند و در برابر فشارها و مشکلات عقب‌نشینی نخواهند کرد.

صفایی بوشهری در پایان با قدردانی از حضور مردم برازجان در این تجمع گفت: این حضور و پایبندی مردم به انقلاب، نشان‌دهنده استمرار روح ایمان، همدلی و مقاومت در جامعه است.

کد مطلب 6950279

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