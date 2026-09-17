به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس تقوی شامگاه پنجشنبه در جمع مردم بندرعباس با اشاره به آیه ۱۰ سوره مبارکه زمر اظهار کرد: خداوند در قرآن می‌فرماید «إِنَّمَا یُوَفَّی الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسَابٍ»؛ یعنی پاداش صابران بدون حساب و اندازه به آنان داده می‌شود.

وی افزود: این وعده بزرگ الهی به ما می‌گوید که ایستادگی و صبر بی‌پاسخ نمی‌ماند؛ بنابراین اگر ۲۰۰ شب ایستاده‌ایم و اگر ۲ هزار شب دیگر نیز لازم باشد، می‌ایستیم و اگر خداوند ۴۷۰ سال دیگر هم به ما عمر بدهد، پای این پرچم و انقلاب خواهیم ایستاد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های هرمزگان با بیان اینکه استقامت در مسیر حق، وعده‌های الهی را به همراه دارد، ادامه داد: خداوند در آیه دیگری می‌فرماید «وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَی الطَّرِیقَةِ لَأَسْقَیْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا»؛ یعنی اگر بر راه استقامت بمانند، آنان را با آب فراوان سیراب خواهیم کرد.

دشمنی با دشمنان ایران، بخشی از وظیفه ملی است

تقوی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه به منافع و امنیت کشور گفت: باید هوای ایران را داشته باشیم و معیار دشمنی نیز روشن است؛ هرکس در برابر ایران و این خاک قرار بگیرد، دشمن ملت ایران است.

وی افزود: دشمن، چه یک صهیونیست جنایتکار باشد، چه رئیس‌جمهور آمریکا یا هر فرد و جریان دیگری که در برابر ایران قرار گرفته باشد، برای ملت ایران تفاوتی ندارد؛ هرکس در برابر این سرزمین بایستد، باید او را دشمن بدانیم.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های هرمزگان با اشاره به استمرار اجتماعات مردمی، اظهار کرد: شما با حضور خود در شب‌های متوالی، دشمن را دچار سردرگمی کرده‌اید، اما نباید تصور کنیم که دشمن از طراحی و دشمنی دست کشیده است.

دشمن به دنبال ایجاد آشوب و خالی کردن خیابان‌هاست

وی با اشاره به آنچه تلاش دشمن برای ایجاد آشوب و بی‌ثباتی خواند، مدعی شد: گروهی در تهران دستگیر شده‌اند که چند هزار کارت جعلی دانشجویی تولید کرده بودند تا با حضور در دانشگاه‌ها فضا را متشنج کنند؛ هدف از این اقدامات، ایجاد آشوب و فراهم کردن زمینه برای اقدامات بعدی دشمن عنوان شده است.

تقوی تأکید کرد: از ابتدای مهر، آبان و آذر باید بیش از گذشته هوشیار و در صحنه باشیم و نباید اجازه دهیم دشمن با برنامه‌ریزی، خیابان‌ها را از حضور مردم خالی کند.

وی با بیان اینکه «دشمن برای خالی کردن خیابان‌ها برنامه‌ریزی دارد»، از مردم خواست هوشیاری خود را حفظ کنند و افزود: نباید با تغییر شرایط و گذشت زمان، احساس مسئولیت و حضور اجتماعی خود را کنار بگذاریم.

مطالبه‌گری با پرهیز از دامن زدن به اختلافات

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های هرمزگان در ادامه بر ضرورت حفظ انسجام داخلی تأکید کرد و گفت: باید در کنار یکدیگر باشیم و مراقب جریان‌هایی باشیم که تلاش می‌کنند مردم را در برابر خدمتگزاران نظام یا در برابر یکدیگر قرار دهند.

وی افزود: روزنامه‌ها، سکوها و صفحات مجازی که به دنبال ایجاد اختلاف هستند را باید شناخت و اجازه نداد این جریان‌ها جامعه را مقابل یکدیگر قرار دهند.

تقوی با تأکید بر اینکه مطالبه‌گری و نقد مسئولان منافاتی با حفظ وحدت ندارد، گفت: مطالبه‌گر و منتقد باشیم و اگر لازم است مسئولان را مورد سؤال قرار دهیم، اما اگر درباره خیانت یا تخلف فردی یقین نداریم، نباید قضاوت بیجا کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید هوشیار باشیم، مطالبه‌گری کنیم و ضعف‌ها را تذکر دهیم، اما مراقب باشیم به جان یکدیگر نیفتیم؛ چراکه دشمن به دنبال آن است که مردم را در مقابل هم قرار دهد.