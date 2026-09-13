مدارس سنگر اصلی تربیت نسل آینده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر یکشنبه در آئین افتتاحیه مدارس امین حوزه علمیه مازندران در فریدونکنار، ضمن قدردانی از فعالیت مبلغان طرح امین اظهار کرد: حضور دلسوزانه و مسئولانه این افراد در مدارس و صرف وقت برای انجام مأموریتهای فرهنگی و تربیتی، اقدامی ارزشمند است.
وی با تقدیر از مدیران مدارس، معلمان، فرهنگیان و مدیرکل آموزشوپرورش مازندران برای همکاری با طرح امین افزود: موضوع تربیت از مأموریتهای اساسی آموزشوپرورش است و مبلغان طرح امین نیز در همین مسیر به این مجموعه کمک میکنند.
نماینده ولی فقیه در مازندران همچنین از خانوادههایی که فرزندانشان در مدارس دارای طرح امین تحصیل میکنند، قدردانی کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حضور آیتالله شبزندهدار و حجتالاسلام فرخفال در استان، از حضور آنان در این برنامه تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد حمایت از مبلغان طرح امین پس از بازگشت آنان به شورای عالی مدیریت حوزههای علمیه تقویت و مسائل و مشکلات این قشر برطرف شود.
آیتالله محمدی لائینی با تشبیه آموزشوپرورش به «تنگه احد» و «تنگه هرمز» گفت: همه فرزندان این کشور از مسیر مدرسه عبور میکنند و به همین دلیل خانواده و آموزشوپرورش از حساسترین سنگرهای تربیتی جامعه هستند.
وی خطاب به مبلغان طرح امین افزود: شما نگهبانان این سنگر هستید و برای انجام درست این مأموریت باید از مهارت، دانش، بصیرت، حسن خلق، سعه صدر و گفتمان مناسب برخوردار باشید.
نماینده ولی فقیه در مازندران همچنین بر ضرورت نگاه مثبت و اعتماد متقابل میان مبلغان و مجموعه آموزشوپرورش تأکید کرد و گفت: اگر فردی با سوءظن وارد یک محیط شود، نمیتواند ارتباط مناسبی با آن مجموعه برقرار کند؛ بنابراین باید رفتارها را تا حد امکان بر صحت حمل کرد و هر حرکت مشکوکی را بلافاصله به حذف یا تضعیف افراد نسبت نداد.
وی بر حضور طلاب با لباس روحانیت و بانوان طلبه با حجاب چادر در مدارس تأکید کرد و گفت: مبلغان باید با دانشآموزان و خانوادههای آنان ارتباطی صمیمانه و همراه با رفاقت برقرار کنند.
آیتالله محمدی لائینی با بیان اینکه جامعه نیز به نوعی یک مدرسه بزرگ است، اظهار کرد: همه ما در برابر مسائل تربیتی جامعه مسئول هستیم و امام جمعه، فرماندار، استاندار و مدیران نیز هر کدام در جایگاه خود وظیفهای مشابه در این عرصه دارند.
وی خاطرنشان کرد: باید با تعامل و همکاری، آسیبهای موجود در این مدرسه بزرگ را شناسایی و برای برطرف کردن آنها تلاش کنیم.
نماینده ولی فقیه در مازندران در پایان با دعا برای سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولیعصر (عج) گفت: اگر هر کس وظیفه خود را به درستی انجام دهد، مشمول عنایت آن حضرت خواهد شد.
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