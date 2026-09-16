پیشنهاد تشکیل «شورای نماز مدرسه» در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید مرتضی حسنی‌حلم ظهر چهارشنبه در نشست تقویم اجرایی فعالیت‌های اقامه نماز مدارس با شعار «برای نماز برخیزیم» با اشاره به تجربه موفق تشکیل شورای نماز در سطح شهرها و روستاها در ۲ سال گذشته، اظهار کرد: با توجه به اهمیت شعار وزیر آموزش و پرورش مبنی بر «همه برای نماز به‌پا خیزید» تشکیل شورای نماز در مدارس می‌تواند بستر مناسبی برای تحقق کارکردهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این فریضه الهی باشد.

وی افزود: مهمترین ماموریت متولیان امر بسترسازی برای عینیت‌بخشی به کارکردهای متعالی نماز در محیط‌های آموزشی است و امیدواریم با اجرای آزمایشی طرح «شورای نماز مدرسه» در استان همدان این الگو در سراسر کشور نیز اجرایی شود.

رئیس اداره قرآن، عترت و نماز اداره‌کل آموزش و پرورش استان همدان نیز با تشریح وضعیت اجرای «طرح امین» در مدارس استان، گفت: این طرح با قدمتی ۱۰ ساله در تمامی مقاطع تحصیلی استان اجرا می‌شود و آموزش و پرورش همدان توانسته است در سطح کشور رتبه‌های برتر را در این حوزه کسب کند.

عباس تجری با اشاره به آمار مدارس مجری طرح امین بیان کرد: در حال حاضر از مجموع ۲ هزار و ۵۶ مدرسه در سراسر استان ۵۰۳ واحد آموزشی مجری طرح امین هستند که با پیگیری‌های صورت‌گرفته برنامه‌ریزی برای افزایش این تعداد به ۸۰۰ مدرسه در دستور کار قرار دارد.

گفتنی است استان همدان با دارا بودن حدود ۳۲۰ هزار دانش‌آموز در مقاطع مختلف تحصیلی یکی از استان‌های پیشرو در اجرای برنامه‌های پرورشی و نماز محور در نظام تعلیم و تربیت کشور به شمار می‌رود.