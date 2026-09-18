به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال انگلیس از جیانی اینفانتینو رئیس فیفا، خواسته است تمامی اسناد مربوط به طرح کنار گذاشته‌شده برای واگذاری بخشی از مسابقات جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی را منتشر کند.

رسانه RMC فرانسه نوشت: دبی هویت، رئیس فدراسیون فوتبال انگلیس و عضو شورای فیفا، در نامه‌ای به اینفانتینو خواستار انتشار تمام اطلاعات مرتبط با این طرح شده است؛ طرحی که پیش از این با واکنش‌های گسترده‌ای در دنیای فوتبال مواجه شد و در نهایت کنار گذاشته شد.

این پیشنهاد که از سوی اینفانتینو، رئیس سوئیسی-ایتالیایی فیفا، مطرح شده بود، پس از ایجاد جنجال‌های فراوان در فوتبال جهان با شکست مواجه شد. هویت در نامه خود از اینفانتینو خواسته است اسناد مربوط به این پروژه پیش از نشست بعدی شورای فیفا در ۱۵ اکتبر منتشر شود.

رئیس فدراسیون فوتبال انگلیس همچنین خواستار انتشار اسناد مربوط به تصمیم فیفا برای تعلیق محرومیت فولارین بالوگان، مهاجم تیم ملی آمریکا، در جریان جام جهانی شده است. این تصمیم پس از تماس تلفنی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با اینفانتینو اتخاذ شده بود.

اینفانتینو در ماه اوت بابت اعلام ناگهانی طرح سرمایه‌گذاری خصوصی در مسابقات جام جهانی عذرخواهی کرده بود. کمیته اجرایی فیفا نیز در بیانیه‌ای از بررسی روند مربوط به این طرح خبر داد، اما مشخص نکرد که این بررسی توسط چه نهادی انجام خواهد شد.

در همین حال، یوفا اعلام کرده است که اعتماد خود را به اینفانتینو از دست داده و برای دستیابی به اسناد مرتبط با این پروژه، درخواست‌های حقوقی را در دادگاه‌های آمریکا مطرح کرده است.

اینفانتینو ششم سپتامبر اعلام کرد که قصد دارد برای یک دوره جدید ریاست فیفا در کنگره این نهاد در مارس ۲۰۲۷ نامزد شود. او در حال حاضر تنها نامزد اعلام‌شده برای این انتخابات است، هرچند یوفا اعلام کرده که قصد دارد نامزدی معتبر را برای رقابت با او معرفی کند.