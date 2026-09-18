به گزارش خبرنگار مهر، «اسکورت» دومین فیلم بلند سینمایی یوسف حاتمی‌کیا است که پس از «شب طلایی» ساخته شده است و در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت. حاتمی‌کیا که فیلمنامه این اثر را نیز خودش نوشته است در اولین تجربه‌اش، داستانی خانوادگی و محدود را در فضای بسته یک خانه روایت کرده بود، اما این بار مسیر متفاوتی را انتخاب کرده و به فضای باز جاده‌ها و شخصیت‌های محدودتر روی آورده است. محمدرضا منصوری تهیه‌کنندگی «اسکورت» را بر عهده دارد.

داستان «اسکورت» درباره یک سرباز پلیس است که برای تامین داروی سرطان دوستش، ناچار می‌شود ماشین یک زن شوتی را اسکورت کند تا بار قاچاقی را به مقصد برساند. این انگیزه شخصی و اولیه، به مرور رنگ و بوی دیگری می‌گیرد و به احساسی از وظیفه تبدیل می‌شود.

این فیلم در بستر جاده‌های بوشهر و کوهستان‌های فارس روایت می‌شود و لهجه‌های محلی نیز در آن به کار رفته است.

حاتمی‌کیا در فیلم «اسکورت» کوشیده است نگاهی جامعه‌شناختی و واقع‌گرایانه به پدیده شوتی‌ها داشته باشد؛ نگاهی که نه آنان را قهرمان‌ جلوه می‌دهد و نه به سادگی محکومشان می‌کند. فیلم با پرداختن به زندگی روزمره و انتخاب‌های دشوار این افراد، نشان می‌دهد که شوتی‌ها درگیر چه معضلات و تنگناهایی هستند؛ از ناامنی اقتصادی و بیکاری گرفته تا فشارهای اجتماعی، خطرات جانی و روانی و نگاه تحقیرآمیز جامعه به آنها.

انتخاب یک زن شوتی (با بازی هدی زین العابدین) به عنوان شخصیت اصلی داستان، این معضلات را برجسته‌تر می‌کند و به‌ویژه بر رنج اقتصادی مردم نواحی مرزی و حاشیه‌ای تأکید می‌ورزد؛ جایی که گاه تنها راه امرار معاش، پذیرش شغلی است که هر لحظه ممکن است به قیمت جان تمام شود.

امیر جدیدی، هدی زین‌العابدین، افشین هاشمی، رضا کیانیان، مهدی زمین‌پرداز و هادی شیخ‌الاسلامی ترکیب بازیگران اصلی فیلم را تشکیل می‌دهند. از دیگر عوامل می‌توان به میلاد نوری مدیر فیلمبرداری، میثم مولایی تدوین، امید گل‌زاده چهره‌پرداز، سروش انتظامی موسیقی، سعید زند صدابردار، علیرضا علویان صداگذار، فرهاد احمدی طراح صحنه، لیلا مظفرزاده طراح لباس، آرش آقابیک جلوه‌های میدانی و امین انتشاری جلوه‌های بصری اشاره کرد.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های «اسکورت» صدای آن است که به شیوه سه‌بعدی اتموس برای اولین بار در سینمای ایران تجربه می‌شود. این فناوری که توسط شرکت دالبی توسعه پیدا کرده، به جای محدود کردن صدا به کانال‌های مشخص راست و چپ و مرکز، امکان مکان‌یابی دقیق و حرکت دادن صداها در یک فضای سه‌بعدی بالای سر و اطراف تماشاگر را فراهم می‌کند. با این حال، نکته مهم و تا حدودی تناقض‌آمیز این است که به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های پخش صدای اتموس در سالن‌های سینمای ایران، این فیلم نیز در نهایت مانند دیگر فیلم‌ها با همان صدای معمولی و بدون بهره‌گیری کامل از قابلیت‌های سه‌بعدی اتموس در سینماها شنیده می‌شود.

«اسکورت» اثری در ژانر جاده‌ای-اکشن است که با ریتمی مناسب قصه خود را تا پایان پیش می‌برد. فیلم تلاش کرده بدون سوگیری، تصویری از زندگی این قشر ارائه دهد و در کنار آن، داستانی انسانی درباره انتخاب، وظیفه و همدلی روایت کند.