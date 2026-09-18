محبت به امام زمان(عج) باید در رفتار منتظر دیده شود

حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین حدائق در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انتظار امام عصر(عج) به معنای انتظار برای تحقق عدالت و حاکمیت خوبیهاست، بر ضرورت تقویت ارتباط قلبی و زبانی با حضرت ولیعصر(عج) تأکید کرد و گفت: انتظار امام عصر(عج)، انتظار مصلح جهانی، حکومت عدالتمحور و تحقق همه خوبیهاست و کسی که خود را منتظر حضرت میداند باید این انتظار را در سبک زندگی و رفتار خود نیز نشان دهد.
وی افزود: منتظر حضرت(عج) باید تلاش کند ارتباطی مستمر با امام خود برقرار کند و در کنار ارتباط قلبی با امام غائب(عج)، ارتباط زبانی با ایشان نیز داشته باشد.
قائممقام بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) با اشاره به اهمیت دعا و زیارات در دوران غیبت گفت: انسان باید زبان خود را با ذکر نام امام زمان(عج) و دعا برای حضرت متبرک کند و در دوران غیبت، ادعیه و زیاراتی را که از امام عصر(عج) و دیگر ائمه معصومین(ع) وارد شده است، قرائت کند.
وی ادامه داد: این ارتباط دو فایده مهم دارد؛ نخست اینکه انسان همواره به یاد حضرت خواهد بود و یاد امام میتواند انسان را از معصیت و گناه بازدارد و دوم اینکه محبت انسان به امام در وجود او عمیقتر میشود.
حدائق، قرائت ادعیه و زیارات مرتبط با امام زمان(عج) را از راههای ابراز محبت به حضرت دانست و گفت: دعای سلامتی امام عصر(عج)، دعای فرج، دعای ندبه، نماز امام زمان(عج)، نماز استغاثه و دیگر ادعیه و زیاراتی که در شأن حضرت وارد شده، میتواند زمینه تقرب بیشتر انسان به امام را فراهم کند.
منتظر واقعی باید رضایت امام را جلب کند
وی با تأکید بر اینکه انتظار تنها به ابراز محبت قلبی محدود نمیشود، بیان کرد: منتظر امام زمان(عج) باید به گونهای زندگی و رفتار کند که محبت امام را به خود جلب کرده و زمینه رضایت و خشنودی حضرت را فراهم کند.
قائممقام بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) افزود: این امر زمانی محقق میشود که انسان خواست امام را بر خواست خود مقدم بدارد؛ بهگونهای که هنگام دعا، پیش از هر چیز برای سلامتی و فرج امام زمان(عج) دعا کند.
وی با اشاره به توصیه امام عصر(عج) درباره دعا برای فرج گفت: حضرت در روایتی میفرمایند: «أکثِروا الدُّعاءَ بِتَعجیلِ الفَرَجِ فَإنَّ ذلِکَ فَرَجُکُم»؛ برای تعجیل فرج بسیار دعا کنید که همان، فرج شماست.
محبت امام باید در رفتار منتظر دیده شود
حدائق با بیان اینکه محبت به امام باید در رفتار انسان نیز نمود پیدا کند، گفت: منتظر حقیقی هنگام صدقه دادن، ابتدا سلامتی وجود مقدس امام زمان(عج) را در نظر میگیرد و در مجالسی که به نام حضرت برگزار میشود حضور پیدا میکند تا ریشههای محبت امام در وجودش مستحکم شود.
وی افزود: حضور در مکانهای منسوب به حضرت مانند مسجد جمکران، مسجد سهله و سرداب مقدس نیز از دیگر جلوههای ارتباط و ابراز محبت به امام عصر(عج) است.
از کارهایی که موجب ناخشنودی امام است دوری کنیم
قائممقام بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) با استناد به توقیع شریف امام عصر(عج) خطاب به شیخ مفید(ره) اظهار کرد: حضرت میفرمایند: «فَلْیَعْمَلْ کُلُّ امْرِء مِنْکُمْ بِما یَقْرُبُ بِهِ مِنْ مَحَبَّتِنا، وَیَتَجَنَّبُ ما یُدْنیهِ مِنْ کَراهَتِنا وَسَخَطِنا»؛ هر یک از شما باید کاری کند که به محبت و دوستی ما نزدیک شود و از کارهایی که موجب ناخشنودی ماست دوری کند.
حدائق در پایان خاطرنشان کرد: باید پیوسته به یاد حضرت باشیم، برای فرج ایشان دعا کنیم و در کردار و گفتار برای جلب رضایت امام زمان(عج) تلاش داشته باشیم تا زمینه ظهور آن حضرت هرچه زودتر فراهم شود.
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