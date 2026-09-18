اقدام خیرخواهانه آسانی سوژه رسانه آلبانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر آسانی ستاره آلبانیایی تیم فوتبال استقلال، نه‌تنها به دلیل گل‌هایش، بلکه به خاطر یک اقدام کم‌سابقه نیز مورد توجه قرار گرفته است.

رسانه‌ «abcnews» آلبانی نوشت: این بازیکن آلبانیایی با اقدامی سخاوتمندانه به یکی از دوستان ایرانی خود در باشگاه استقلال کمک کرده است.

آسانی یک خانه به دوست خود در باشگاه استقلال هدیه داده است. این فرد از کارکنان بخش تدارکات باشگاه استقلال است و آسانی از همان ابتدای حضورش در این باشگاه رابطه دوستانه نزدیکی با او برقرار کرده است؛ رابطه‌ای که با وجود تفاوت ملیت، زبان و فرهنگ این دو شکل گرفته است.

آسانی که شرایط زندگی این فرد را از نزدیک دیده بود، از وضعیت مالی نامناسب او با وجود سختکوشی‌اش ابراز ناراحتی می‌کرد.

آسانی که درآمد قابل‌توجهی متناسب با سطح زندگی در ایران دارد، تصمیم گرفت هدیه‌ای بزرگ به دوست خود بدهد و یک خانه برای او تهیه کند.

این نخستین بار نیست که آسانی برای کمک به او دست به چنین اقدامی می‌زند. پیش از این نیز یک دستگاه خودروی جدید به ارزش حدود ۱۰ هزار دلار به او هدیه داده بود.