زمستان بحرانی اروپا؛ ذخایر گاز کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشالتایمز، اروپا در آستانه زمستان ۲۰۲۶ با وضعیت شکنندهای در بازار انرژی روبهرو شده است؛ چراکه سطح ذخایر گاز این قاره پایینتر از سال گذشته قرار دارد و اختلال در جریان انرژی، رقابت برای تأمین گاز طبیعی مایعشده (LNG) را افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، ذخایر گاز اروپا در حال حاضر حدود ۶۹ درصد ظرفیت مخازن است؛ در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته بیش از ۸۰ درصد بود. کاهش سطح ذخایر در شرایطی رخ داده که قیمت گاز در بازار اروپا نیز در ماههای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است.
فایننشالتایمز گزارش داده است که قیمت گاز اروپا در ماه اوت تقریباً دو برابر سطح ثبتشده در اوت سال ۲۰۲۵ بوده است؛ موضوعی که هزینه پر کردن مخازن را برای فعالان بازار افزایش داده و انگیزه برای ذخیرهسازی بیشتر را کاهش داده است.
برآوردهای مورد استناد این روزنامه نشان میدهد اروپا در یک زمستان معمولی به حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ میلیارد مترمکعب گاز نیاز دارد. بخشی از این نیاز از تولید داخلی و واردات تأمین میشود و ذخایر زیرزمینی نقش مهمی در پوشش تقاضای ماههای سرد دارند.
در این میان، احتمال وقوع زمستانی سردتر میتواند فشار بیشتری بر بازار وارد کند. بر اساس برآوردهای مطرحشده در گزارش، یک زمستان سرد میتواند حدود ۲۵ میلیارد مترمکعب به تقاضای گاز اروپا اضافه کند.
از سوی دیگر، اروپا برای تأمین LNG مورد نیاز خود با مصرفکنندگان آسیایی رقابت میکند. در صورت افزایش تقاضا در آسیا همزمان با سرمای اروپا، احتمال افزایش رقابت برای محمولههای LNG و در نتیجه رشد بیشتر قیمتها وجود دارد.
فایننشالتایمز همچنین به تأثیر الگوهای آبوهوایی از جمله «النینو» بر زمستان پیشرو اشاره کرده است. این پدیده اقلیمی میتواند در برخی مناطق موجب تغییر الگوی دما و کاهش یا افزایش تقاضای انرژی شود، اما پیشبینیهای آبوهوایی نمیتواند بهطور قطعی کاهش فشار بر بازار گاز اروپا را تضمین کند.
بر اساس این گزارش، وضعیت فعلی بازار انرژی اروپا تنها یک مسئله مربوط به تأمین گاز نیست و در صورت افزایش قیمت انرژی، هزینه تولید صنایع و هزینه خانوارها نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. افزایش هزینه انرژی همچنین میتواند فشارهای تورمی در اقتصاد اروپا را افزایش دهد.
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