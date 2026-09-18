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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۰

بقایی: زبان و ادب پارسی گنجی نهاده در خزانه فرهنگ بشری است

بقایی: زبان و ادب پارسی گنجی نهاده در خزانه فرهنگ بشری است

سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت روز بزرگداشت استاد شهریار و روز شعر و ادب فارسی، تاکید کرد: زبان و ادب پارسی، گنجی نهاده در خزانه فرهنگ بشری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه، به مناسبت روز بزرگداشت استاد شهریار و «روز شعر و ادب فارسی»، در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، نوشت: «زبان و ادب پارسی، گنجی است نهاده در خزانه فرهنگ بشری و پلی است که قرن هاست جان‌های دور را به یکدیگر نزدیک کرده و میان ملت‌ها رشته پیوند زده است.

۲۷ شهریور، روز بزرگداشت استاد شهریار و روز شعر و ادب پارسی، مجالی است برای درنگ در این میراث گرانبها.

استاد شهریار زبان پارسی را خانه خویش یافت و شعر را آیینه‌ای کرد برای دیدن آنچه در هیاهوی روزگار از چشم ما پنهان می‌ماند. اما سهم او در این میان تنها خدمت به زبان و ادب فارسی نبود که یادآوری پاسداشت مامن و موطن اصلی این زبان نیز بود:

خاک لیلای وطن را جان شیرین بر سر افشان
خسروان عشق درس عبرت از مجنون گرفتند.»

کد مطلب 6950419
زهرا علیدادی

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