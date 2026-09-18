رشد جزئی طلای جهانی؛ اونس در محدوده ۴۳۵۰ دلار ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز جمعه ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ اندکی افزایش یافت و کاهش قیمت نفت و تضعیف نسبی دلار آمریکا از این فلز گرانبها حمایت کرد.
بر اساس دادههای بازار، قیمت نقدی طلا با ۰.۳ درصد افزایش به ۴۳۵۲.۶۰ دلار به ازای هر اونس رسید. در ادامه معاملات نیز قیمت طلای نقدی در بازارهای جهانی حدود ۴۳۶۱ دلار گزارش شد.
قیمت نفت در معاملات امروز حدود یک درصد کاهش یافت و همین موضوع بخشی از نگرانیهای بازار درباره افزایش تورم ناشی از هزینه انرژی را کاهش داد. کاهش قیمت نفت همچنین میتواند فشار بر بانکهای مرکزی برای افزایش بیشتر نرخهای بهره را تا حدی کاهش دهد.
دلار آمریکا نیز در معاملات امروز در نزدیکی سطوح اخیر خود قرار داشت. از آنجا که طلا بر مبنای دلار قیمتگذاری میشود، کاهش ارزش دلار معمولاً طلا را برای دارندگان سایر ارزها ارزانتر کرده و میتواند تقاضا برای این فلز را افزایش دهد.
با این حال، چشمانداز سیاست پولی آمریکا همچنان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر بازار طلاست. فدرال رزرو آمریکا روز چهارشنبه نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و نرخ بهره هدف را به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند. همچنین بر اساس پیشبینیهای جدید، ۱۶ نفر از ۱۸ مقام فدرال رزرو انتظار دارند تا پایان سال دستکم یک افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی دیگر در نرخ بهره انجام شود.
افزایش نرخ بهره معمولاً برای طلا که سود دورهای ایجاد نمیکند، عامل فشار محسوب میشود؛ زیرا با افزایش بازده داراییهای بهرهدار، هزینه فرصت نگهداری طلا بالا میرود.
در مقابل، تقاضای بانکهای مرکزی و ورود سرمایه به صندوقهای قابل معامله در بورس با پشتوانه طلا همچنان از بازار این فلز حمایت میکند. بلومبرگ نیز گزارش داده است که قیمت طلا پس از افتهای ابتدای هفته، در معاملات پنجشنبه نزدیک به ۲ درصد افزایش یافت و در معاملات روز جمعه در محدوده ۴۳۵۰ دلار قرار داشت.
در بازار سایر فلزات گرانبها نیز نقره با ۰.۷ درصد افزایش به ۶۵.۶۴ دلار در هر اونس رسید، پلاتین ۰.۹ درصد رشد کرد و به ۱۷۸۵.۵۵ دلار رسید و پالادیوم نیز ۰.۱ درصد افزایش یافت و ۱۲۹۲.۴۷ دلار معامله شد.
بازار طلا در شرایطی این هفته را به پایان میرساند که معاملهگران همزمان تحولات بازار انرژی، سیاست پولی بانکهای مرکزی و تحولات خاورمیانه را دنبال میکنند؛ عواملی که میتوانند بر تورم، نرخ بهره و در نتیجه مسیر قیمت طلا در هفتههای آینده اثرگذار باشند.
نظر شما