به گزارش خبرگزاری مهر، علی امیریراد روز سه شنبه در جلسه ستاد حوادث غیرمترقبه شهرستان مراغه گفت: با نزدیک شدن به فصل بارندگی و احتمال وقوع سیل، لایروبی بستر رودخانهها و زیر پلهای بین شهری و روستایی ضرورت دارد.
وی اضافه کرد: با توجه به هشدارهای هواشناسی در خصوص پدیده ال نینو و وقوع سیل، آزادسازی مسیر عبور آب پیش از آغاز بارندگیها در شهر و روستاها میتواند نقش مهمی در کاهش خطر آبگرفتگی و خسارتهای احتمالی داشته باشد.
فرماندار مراغه گفت: در داخل شهر مراغه برخی کانالها و رودخانهها به خاطر توسعه شهر و ساخت و سازهای حریم و بستر رودخانهها مسدود شده و نیاز به آزادسازی دارد.
وی افزود: اداره ورزش و جوانان،سازمان اوقاف و سازمان تبلیغات اسلامی اماکن عمومی، مساجد و سالنهای ورزشی را برای اسکان در حوادث غیر مترقبه آماده سازی کنند.
امیری راد از اجرای مانور ترکیبی برای آمادگی بیشتر دستگاههای اجرایی و امدادی در حوادث غیر مترقبه خبر داد.
وی از امور آب، بخشداریها، دهیاریها و شهرداریهای مراغه و خداجو خواست بسترهای تصرف شده رودخانهها را توسط برخی سودجویان شناسایی و نسبت به آزادسازی آن توسط دستگاه قضایی اقدام کنند.
در این جلسه دستگاههای اجرایی و امدادی شهرستان گزارشی از فعالیتها و عملکرد خود در خصوص آزادسازی مسیلها و آمادگی دستگاههای امدادی ارائه کردند.
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