به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه برای آگاهی مردم از این شرایط جوی و انجام اقدامات پیشگیرانه هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است، افزود: این شرایط جوی و ناپایداری تا پنجشنبه در این مناطق حاکم خواهد شد.

وی اظهار کرد: این شرایط جوی همچنین موجب غرش آذرخش، وزش باد شدید موقتی، جاری شدن روان آب، شکستن درختان کهنسال و فرسوده، بروز خسارت به سازه های موقت و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و لغزندگی جاده ها می شود.

رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی از مردم و مسافران خواست، از توقف و اسکان در کنار رودخانه ها و مسیل ها و کشاورزان از محلول و سم پاشی باغات خودداری کنند و دستگاه های خدماتی و امدادی برای شرایط اضطراری آمادگی داشته باشند.

کاهش ۶ درجه ای دمای هوای تبریز

امیدفر، با بیان اینکه دمای هوای تبریز طی امروز نسبت به روز گذشته ۶ درجه سانتی گراد کاهش یافته است، افزود: دمای فعلی این شهر ۱۷ درجه گزارش شده است در حالی که روز گذشته در همین ساعت ۲۳ درجه بود.

وی اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته دمای هریس با حداقل دمای ۹ درجه سانتی گراد خنک ترین و میانه با حداکثر دمای ۳۵ درجه گرمترین شهرهای استان بودند و دمای تبریز در خنک ترین زمان به ۱۵ و در گرمترین زمان به ۳۲ درجه رسید.

امیدفر، با اشاره به تغییرات دمایی استان طی روزهای آینده، ادامه داد: دمای استان از فردا به صورت نسبی افزایش می یابد.