لزوم نوسازی آمبولانس های فرسوده؛تسریع در روند ماده ۲۳ رادیوتراپی یاسوج

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله رحمانی در دیدار با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان مطالبات حوزه سلامت کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهتمام ویژه دولت چهاردهم به حوزه سلامت بهعنوان یکی از محورهای اصلی مورد تاکید رئیس جمهور، گفت: دانشگاه علوم پزشکی استان با مشکلات متعددی مواجه بوده که رفع آنها نیازمند حمایت جدی و پیگیری مستمر از سوی وزارت بهداشت است.
وی طرحهای نیمهتمام آموزشی و درمانی از جمله دانشکدههای بهداشت، پرستاری و دندانپزشکی را از اولویتهای استان برشمرد و اظهار کرد: این پروژهها با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی به دلیل عدم تأمین اعتبار تکمیلی، سالهاست نیمهتمام باقی ماندهاند، ضمن اینکه ساختمانهای فعلی نیز از سوی مدیریت منابع دانشگاه غیرقابل استفاده اعلام شدهاند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ضرورت تکمیل بیمارستان تخصصی سوختگی در یاسوج و گچساران، بیان کرد: عملیات اجرایی این مراکز از سال ۱۳۹۱ آغاز شده اما پیشرفت آنها کند است و خواهان تسریع در تکمیل این پروژهها هستیم.
وی به پروژه استخر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اشاره کرد و گفت: با وجود جمعیت بالای دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی، این پروژه تنها ۲۰ درصد پیشرفت داشته و تکمیل آن نقش مهمی در ارتقا رفاه دانشگاهیان و کاهش هزینههای جاری دارد.
کهگیلویه و بویراحمد بدون دستگاه رادیو تراپی
رحمانی، نبود دستگاه رادیوتراپی در استان را از دیگر مطالبات اساسی مردم دانست و تاکید کرد: با وجود دستگاه شتابدهنده خطی اما نداشتن ماده ۲۳ از سازمان برنامه و بودجه، بدون استفاده در انبار دانشگاه نگهداری میشود که پیگیری فوری وزارت بهداشت برای رفع این مشکل بسیار ضروری است.
وی با اشاره به فرسودگی ناوگان آمبولانسهای دانشگاه، اظهار کرد: تعدادی از آمبولانسها از رده خارج شدهاند و برخی پایگاهها به دلیل نبود آمبولانس سالم در آستانه تعطیلی هستند و تأکید داریم که نوسازی ناوگان و تأمین اعتبار برای تعمیرات آنها بطور ویژه مورد توجه واقع شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر لزوم پیگیری و اجرای مصوبات مربوط به اخذ موافقت نهایی سازمان برنامه و بودجه برای احداث بیمارستانهای جدید دهدشت، لنده و مرکز تخصصی سرطان یاسوج تأکید کرد.
رحمانی، پرداخت مطالبات معوق پرسنل دانشگاه علوم پزشکی را از دیگر دغدغههای جدی عنوان کرد و گفت با وجود برخی پرداختها در ماههای اخیر، حجم عقبافتادگی گذشته میتواند منجر به نارضایتی شود.
لزوم بر تأمین اعتبار تکمیل طرحهای نیمه تمام بهداشت و درمان کهگیلویه و بویراحمد
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم بر اهمیت مطالبات مطرح شده تأکید کرد و با درک شرایط، برای تسریع در رفع چالشهای حوزه سلامت استان، دستورات لازم را بر پیگیری و اقدام فوری صادر کرد.
محمدرضا ظفرقندی با اشاره به جایگاه راهبردی استان در توسعه متوازن خدمات درمانی، دستور داد که معاونتهای تخصصی وزارتخانه نسبت به تأمین اعتبار تکمیلی پروژههای نیمهتمام آموزشی و درمانی کهگیلویه و بویراحمد اقدام شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تاکید کرد: که فرآیند اخذ موافقت ماده ۲۳ برای بهرهبرداری از دستگاه رادیوتراپی تسهیل شود و نوسازی ناوگان آمبولانسها در اولویت تخصیص تجهیزات قرار گیرد.
ظفرقندی بیان کرد: هرچه سریعتر مطالبات معوق پرسنل دانشگاه علوم پزشکی با هماهنگی سازمانهای ذیربط پرداخت شود و طرحهای بیمارستانی دهدشت، لنده و مرکز سرطان یاسوج در دستور کار ویژه معاونت توسعه قرار گیرد.
وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر استمرار تعامل نزدیک با استانداری و دانشگاه علوم پزشکی استان تأکید کرد و ادامه داد: وزارت بهداشت با تمام ظرفیت خود در مسیر ارتقا زیرساختهای درمانی کهگیلویه و بویراحمد همراه خواهد بود.
