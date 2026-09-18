رضا داعی، رئیس هیئت والیبال استان البرز، امروز در حاشیه برگزاری کلاس نخستین دوره مربیگری بینالمللی سطح یک والیبال که در استان البرز و زیر نظر فدراسیون جهانی والیبال برگزار میشود، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه برای نخستینبار در تاریخ استان البرز میزبان دوره مربیگری بینالمللی سطح یک والیبال هستیم و این دوره با تدریس علی پورروجی، مدرس بینالمللی فدراسیون جهانی والیبال و افشار دوست، مدرس فدراسیون جهانی والیبال برگزار میشود.
داعی با اشاره به زمان برگزاری دوره گفت: کلاسها از امروز جمعه ۲۷ شهریورماه آغاز شده و تا روز سهشنبه ۳۱ شهریورماه به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت و کلاسهای عملی نیز در محل هیئت والیبال استان البرز برگزار خواهد شد.
انتخاب ۶۰ مربی از میان حدود ۳۰۰ متقاضی
وی درباره تعداد مربیان حاضر در این دوره اظهار کرد: این دوره با حضور ۶۰ نفر متقاضی برگزار میشود که این ۶۰ نفر از میان حدود ۳۰۰ نفر از سراسر کشور انتخاب شدهاند.
داعی افزود: مربیان منتخب در دو کلاس مجزا تقسیمبندی شدهاند و طی پنج روز در استان البرز دورههای آموزشی خود را پشت سر میگذارند.
وی تأکید کرد: این دوره زیر نظر فدراسیون جهانی والیبال یا FIVB برگزار میشود و در نهایت نفراتی که در دوره پذیرفته شوند و شرایط قبولی را کسب کنند، مدرک مربیگری بینالمللی والیبال را از فدراسیون جهانی دریافت خواهند کرد.
حضور مربیان نخبه البرزی در دوره بینالمللی
رئیس هیئت والیبال البرز با اشاره به حضور مربیان این استان در دوره گفت: حدود ۶ نفر از استان البرز در این کلاس حضور دارند. این افراد از مربیان نخبه استان هستند که از البرز انتخاب شده و توانستهاند در این دوره پذیرفته شوند.
وی تصریح کرد: حضور این مربیان در چنین دورهای میتواند به بالا رفتن سطح آموزش والیبال در استان البرز کمک کند و در پیشرفت و ارتقای والیبال استان مؤثر باشد.
کسب میزبانی دوره کار آسانی نبود
داعی در پاسخ به این سوال که چه عاملی باعث شد استان البرز برای میزبانی این دوره انتخاب شود، گفت: کسب میزبانی این دوره کار بسیار سختی بود و استانهای زیادی درخواست میزبانی این کلاس را داشتند.
وی افزود: برگزاری چنین دورهای در برخی کشورها نیز یک افتخار برای آن کشور محسوب میشود و استقبال زیادی از آن صورت میگیرد.
رئیس هیئت والیبال استان البرز ادامه داد: کشورهای زیادی به دنبال برگزاری و میزبانی این دورهها هستند و به همین دلیل گرفتن میزبانی دوره مربیگری بینالمللی فدراسیون جهانی والیبال کار سادهای نیست.
وی با اشاره به حمایتهای صورتگرفته برای برگزاری این دوره در استان البرز بیان کرد: رئیس فدراسیون والیبالو همچنین مجموعه هیئت والیبال استان البرز و شرایطی که در اینجا مهیا شد، توانستیم میزبانی این کلاس را به دست آوریم.
وی افزود: با فراهم شدن این شرایط، امکان برگزاری دوره در استان البرز فراهم شد و توانستیم این کلاس بینالمللی را در استان برگزار کنیم.
فرصت ارتقای سطح فنی والیبال البرز
رئیس هیئت والیبال استان البرز حضور مربیان منتخب کشور و برگزاری دوره زیر نظر فدراسیون جهانی را فرصتی برای توسعه والیبال استان دانست و گفت: حضور مربیان البرزی در این دوره و بهرهگیری آنها از آموزشهای ارائهشده میتواند به ارتقای سطح آموزش و دانش مربیگری در استان کمک کند.
داعی خاطرنشان کرد: امیدواریم برگزاری این دوره و حضور مربیان استان در آن، زمینهساز پیشرفت بیشتر والیبال البرز و ارتقای سطح فنی مربیان این استان باشد.
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