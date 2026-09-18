به گزارش خبرنگار مهر، هنرهای تجسمی یکی از عرصههای هنری در کشورمان است که نسبت به دیگر هنرها امکان بروز و واکنش سریع به اتفاقها را دارد اما عموماً نسبت به دیگر هنرها همچون سینما و موسیقی، مهجور واقع میشود. در سلسله گزارشهای «هنرهای تجسمی در هفتهای که گذشت» درصدد هستیم بخشی از روند اتفاقاتی را که در هفته گذشته افتادهاست، بیان کنیم.
جمعهها روز تعطیل محسوب میشود اما در این روز، نمایشگاههای هنرهای تجسمی آغاز به کار میکنند و هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمهسازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیستها، خوشنویسان و … تلاشها و فعالیتهای اخیر خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور میگذارند.
«آدینه» روز نانوشته آغازین بر نمایشگاههای هنری است و البته که به دلیل تعطیل بودن اکثر مشاغل، فرصتی مغتنم برای تماشای این آثار هنری توسط اقشار مختلف مردم فراهم میشود.
افتتاح نمایشگاه عکس مطبوعاتی «آندری استنین»
در هفتهای که گذشت، مراسم افتتاحیه نمایشگاه آثار برندگان و برگزیدگان یازدهمین دوره مسابقه بینالمللی عکس مطبوعاتی «آندری استنین» در گالری شماره یک خانه عکاسان ایران برگزار شد.
در این مراسم محمدمهدی رحمتی مدیرعامل گروه رسانهای مهر، محمدرضا نوروزپور معاون امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، امیر جاوید قائممقام حوزه هنری و ولادیسلاف اگوروف وابسته مطبوعاتی سفارت فدراسیون روسیه در تهران سخنرانی کردند و با اشاره به جایگاه تصویر و عکاسی در جهان امروز، بر نقش عکاسان در ثبت رویدادها و روایت واقعیتها و همچنین ظرفیت رویدادهای فرهنگی و رسانهای مشترک برای تقویت روابط ایران و روسیه تأکید کردند.
مسابقه بینالمللی عکس مطبوعاتی «آندری استنین» با هدف کشف استعدادهای جدید و حمایت از استانداردهای حرفهای عکاسی خبری و مستند برگزار میشود. این نمایشگاه از ۲۳ تا ۳۱ شهریور در گالری خانه عکاسان حوزه هنری تهران برپاست.
نمایشگاه آثار نقاش فقید فلسطینی به ایران رسید
در هفته گذشته، نمایشگاه «نقاش سرزمین زخمی» با ۱۷ اثر از زندهیاد سلیمان منصور و به کیوریتوری محمدرضا وحیدزاده در گالری عالی حوزه هنری افتتاح شد. این نمایشگاه در کنار نمایش منتخبی از آثار سلیمان منصور، فرصتی برای بررسی ابعاد هنری، فرهنگی و اجتماعی آثار این هنرمند فلسطینی فراهم میکند.
محمدرضا وحیدزاده مدیر هنری نمایشگاه با اشاره به دشواری دسترسی به برخی آثار اصلی این هنرمند گفت: نسخه اصلی چهار اثر از مجموعه آثار این نمایشگاه، در موزه هنرهای معاصر نگهداری میشود. اما از آنجا که دسترسی به این آثار دشوار بود و امکان نمایش اصل آنها فراهم نبود، برای اینکه زمان را از دست ندهیم، تلاش کردیم همین آثار را با کیفیت مناسب چاپ کنیم. بسیاری از آثاری که در این نمایشگاه ارائه میشوند، حتی اصلشان نیز در اختیار خود هنرمند نیست. هر کدام از این آثار داستانی پر فرازونشیب دارند. آنها در نمایشگاههای مختلف در گوشه و کنار جهان به نمایش درآمدهاند، اما به دلیل شرایط سخت فلسطین و وضعیت بحرانی این سرزمین، بسیاری از آثار هیچگاه به خانه بازنگشتهاند. برخی از آنها گم شده، برخی به سرقت رفتهاست و برخی نیز توسط رژیم صهیونیستی از بین رفتهاند.
آثار برندگان سینمای ایران در موزه سینما تماشایی شدند
مراسم رونمایی از نمایشگاه عکس و پوستر برندگان سینمای ایران با نمایش ۳۰ اثر از آثار برنده سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر، باحضور سیفالله صمدیان عکاس و فیلمساز و ابراهیم حقیقی مدیر هنری و طراح گرافیک ۲۱ شهریور در موزه سینمای ایران برگزار شد. وحید رونقی اجرای این برنامه را بر عهده داشت.
سیفالله صمدیان در سخنانی، درباره جرقه گردآوری آثار برگزیدگان بخش عکس و پوستر جشنواره فیلم فجر گفت: ۲ سال پیش و در هنگام برگزاری چهل و سومین جشنواره فیلم فجر به منوچهر شاهسواری گفتم که حیف نیست برندگان بخش عکس و پوستر سینمای ایران را که هر سال در کاتالوگ چاپ میشود یا نمیشود در یک مجموعه گردآوری نکردهاید؟ پاسخ داد که اگر همت این کار را داری که انجام بدهید، ما هم مشتاق هستیم. ما هم که عاشق کار و قبول کردیم. از ۲ سال قبل و با کمک مدیر روابطعمومی جشنواره فیلم فجر مسعود نجفی و دیگر همکاران در موزه سینمای ایران و همچنین، عکاسانی که با آنها امکان ارتباط داشتیم، تماس میگرفتیم و از آنها عکس درخواست میکردیم، بر مبنای کاتالوگهایی که از روابطعمومی فجر گرفتیم و بعد هم باز از ویکیپدیا چک کردیم. خلاصه، با چه مصیبتهایی روبهرو شدیم.
وی درباره نبودن فهرست جامعی از برندگان بخش اقلام تبلیغاتی جشنواره فیلم فجر متذکر شد: این دوره هم به همت فاطمه محمدی مدیر موزه سینمای ایران و حس مثبتی که نسبت به این رونمایی در روز ملی سینما وجود داشت، کتاب در دو، سه هفته گذشته به شکل فشرده و با دقت جمعبندی شد و به مرحلهای رسید که فکر کردیم در سالن فردوس، ۳۱ قاب از آثار برتر سینمای ایران را به نمایش بگذاریم که شامل ۱۶ عکس و ۱۵ طرح پوستر است. آثار به شکلی انتخاب شدهاند که فقط برندگان سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر در بخش عکاسی را در بر میگیرد و اگر کسی چند بار موفق به دریافت سیمرغ شده است، حتما یک اثر از او در اینجا حضور دارد. ۳ نفر در فهرستی که ما درآوردیم، جا افتاده بودند چون جایی ثبت نشده بود. مثلا اگر دنبال فهرست برندگان در موزه بودیم، آنها نداشتند یا خود فجر هم به همین صورت است. آثار میترا محاسنی، امید صالحی و محمدمهدی دلخواسته هم قرار است به این کتاب اضافه شود. لازم به ذکر است که این کتاب همچنان در مرحله چاپ دیجیتال است و چند عنوان از کتاب به عنوان نمونه اینجاست.
ابراهیم حقیقی نیز در این مراسم درباره پوسترهای سینمایی ایران و نحوه طراحی آنها سخن گفت. حقیقی، روند هنری شدن طراحی پوستر در سینمای ایران را اینگونه تشریح کرد: پوسترهای سر در سینما، مهمترین و نخستین وجهه تبلیغاتی سینما بود که به آنها پوسترهای تک لیستی میگفتند. همه فیلمها دارای پوستر تک لیستی که همان ابعاد ۱۰۰ در ۷۰ است، نبودند. طراحان نخبه ای داشتیم مثل آقای هدایت، باطنی و عزیزانی دیگر که پوسترهای سر در سینما را میکشیدند و شیوه رایجی بود. اگر الآن در موزه سینما قدم بزنید یا تاریخچه طراحی پوستر سینمای ایران را مرور کنید، نمونههای فراوانی از آن را مشاهده خواهید کرد که به جز جنس خود فیلم که پر از مشت و لگد، کافه، کاباره و رقص و همهچیز است، آن پوسترها هم همین حال و هوا را داشتند و ملغمه رنگینی از اینها بودند. عوض کردن این سلیقه بسیار سخت بود و تهیهکنندگان هم رضایت نمیدادند که چنین اتفاقی بیافتد. با هزینه بنیاد سینمایی فارابی تصمیم گرفته شد که فیلمها، دارای ۲ پوستر شوند که یک پوستر را هنرمندان لالهزار یا پاساژ پلاسکو میکشیدند و دیگری هم که به آن پوستر هنری یا روشنفکرانه میگفتند. مرتضی ممیز، قباد شیوا، آیدین آغداشلو، فرشید مثقالی و من، مامور شده بودیم تا این پوسترهای روشنفکرانه را طراحی کنیم. این کار باعث رایج شدن یک متلک شده بود که ما برای خیابان انقلاب به بالا پوستر میزنیم و بقیه هم برای خیابان انقلاب به پایین پوستر میزنند. اینگونه شد که پوستر باعث تقسیم جغرافیای شهر شده بود.
برگزاری نشست تخصصی «عکاسی ایران در موقعیت معاصر»
در هفته گذشته، اولین نشست تخصصی نمایشگاه «این صورت باقی» با موضوع «عکاسی ایران در موقعیت معاصر» برگزار شد. در این نشست، مهدی مقیمنژاد، زروان روحبخشان و بهنام صدیقی به عنوان سخنران و هستی ظهیری به عنوان دبیر نشست حضور داشتند.
مهدی مقیمنژاد بحث را با بررسی ویژگیهای «موقعیت معاصر» و نسبت آن با هنر معاصر آغاز کرد. با ورود بحث به حوزه عکاسی ایران، بهنام صدیقی به اهمیت توجه به زمینههای تاریخی و فرهنگی در بررسی عکاسی ایران پرداخت و درباره مسئله زمینهزدایی در عکاسی ایران سخن گفت.
در ادامه، مهدی مقیمنژاد با نگاهی کلیتر به مسئله امکان قیاس هنر ایران و غرب پرداخت و در این بخش به تلاشهای فردی هنرمندان شاخص، اهمیت فضای دانشگاهی و جوان بودن حوزه نظری در عکاسی ایران اشاره کرد.
در بخش پایانی نشست نیز زروان روحبخشان درباره ارتباط عکاسی با سایر رسانههای هنری و نسبت آن با هنر چندرسانهای (Multimedia Art) صحبت کرد.
افتتاح نمایشگاههای هنری در آدینه
نمایشگاه «شمایلنگاران» شامل منتخبی از بیش از ۱۰۰ قطعه نقاشی مذهبی، شمایلنگاری و پردههای قهوهخانهای متعلق به دورههای قاجار و پهلوی از مجموعه سرژ آواکیان از ۲۷ شهریور تا ۲۲ مهر در باغ موزه هنر ایرانی افتتاح میشود.
همچنین، نمایشگاه آثار علیاکبر صادقی با عنوان «از/دستِ/علی/اکبر/خان» با گردآوری صابر ابر امروز همزمان در گالری این/جا و گالری بازدید افتتاح میشود.
نمایشگاههای «تردید در دیدن، تردید در خاطره» در گالری ایرانشهر، «به سلامتی» در گالری زیرزمین دستان، «یک دیگر» در گالری امکان، «نقطه پنهان» در گالری ویستا، «پوست سوم» در گالری سهراب، نمایشگاه «حالت هرگز» در گالری نگر و «آرکادیا» در گالری یافته، از جمله نمایشگاههایی هستند که عصر امروز جمعه ۲۷ شهریور در آخرین جمعه تابستان ۱۴۰۵ افتتاح میشوند.
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