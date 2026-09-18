به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابوالحسن فاطمی در خطبه‌های نماز جمعه شهرکرد با تبریک میلاد باسعادت امام حسن عسکری(ع)، اظهار کرد: امیدواریم از فیوضات این امام همام بهره‌مند شویم و همچنین پیشاپیش رحلت حضرت فاطمه معصومه(س) را تسلیت عرض می‌کنم و امیدواریم خداوند ما را مشمول رحمت و شفاعت این بانوی بزرگوار قرار دهد.

وی با قدردانی از سپاه و مسئولان استان برای برگزاری دومین کنگره بزرگداشت ۲۷۰۰ شهید چهارمحال و بختیاری، افزود: برگزاری این برنامه حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی بسیاری از مسئولان و دست‌اندرکاران بود تا مراسمی در شأن شهدا برگزار شود.

امام جمعه شهرکرد از مردم خواست در صورت امکان از برنامه‌های این کنگره بهره‌مند شوند و ادامه داد: این برنامه‌ها در مجموعه دانش‌آموزی شرق شهرکرد برگزار می‌شود و برنامه‌های آن معمولاً از ساعت ۱۶ برپا است.

دفاع مقدس یک گنج برای ملت ایران بود

فاطمی با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس، تصریح کرد: امام خمینی(ره) فرمودند دفاع مقدس برای ما یک گنج بود؛ در این دوران خسارت‌ها و ضایعات فراوانی داشتیم و جوانان بسیاری که مایه امید خانواده‌ها و جامعه بودند، به شهادت رسیدند، اما برکت خون شهدا موجب رشد ملت ایران شد.

وی ادامه داد: ملت ایران از نظر علمی، فرهنگی و معرفتی رشد کرد و اراده‌ای پولادین و روحیه مقاومت در جامعه شکل گرفت که امروز آثار آن را مشاهده می‌کنیم.

امام جمعه شهرکرد با تأکید بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد شهدا، بیان کرد: امام خمینی(ره) همواره بر بزرگداشت شهدا، ثبت و نقل خاطرات آنان و تکرار و تبیین دفاع مقدس تأکید داشتند؛ چراکه هدف این بود که روح سلحشوری، معنویت، تقوا، جهاد و شهادت در میان ملت زنده بماند.

فاطمی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، گفت: در این حادثه چند تن از فرماندهان و سرمایه‌های ارزشمند نظامی کشور به شهادت رسیدند، اما ملت ایران ذره‌ای خم به ابرو نیاورد و مردم در صحنه ماندند و نترسیدند.

وی افزود: نیروهای مسلح نیز با تکیه بر میراث پرافتخار رزمندگان دفاع مقدس و حمایت یک ملت مقاوم و سلحشور، لحظه‌ای کوتاه نیامدند.

ملت ایران با فرهنگ شهادت در صحنه ماند

امام جمعه شهرکرد با اشاره به حوادث تاریخی و واکنش برخی افراد در برابر شهادت اولیای الهی، اظهار کرد: در طول تاریخ همواره افرادی وجود داشته‌اند که فریب خورده‌اند یا در برابر جنایت‌ها سکوت و حتی شادی کرده‌اند؛ بنابراین باید مراقب فریب دشمن و جریان‌هایی بود که در خدمت بیگانگان قرار می‌گیرند.

فاطمی با اشاره به برخی حوادث پس از انقلاب، خاطرنشان کرد: در مقاطعی به مقدسات، مسجد، محراب، قرآن و حتی کتابخانه‌های ارزشمند اسلامی تعرض شد، اما ملت ایران در روزهای ۲۲ دی و ۲۲ بهمن به صحنه آمد و بار دیگر از اسلام و ایران دفاع کرد.

وی ادامه داد: در نهم اسفند نیز جنایت بزرگی از سوی دشمنان صورت گرفت، اما این فرهنگ شهادت بود که ملت را به صحنه آورد.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به نقش ملت در حفظ کشور، گفت: اگر خداوند نعمتی را از ما گرفت، ملت ایران را به عنوان نعمتی بزرگ برای حفظ کشور به ما داد. حضور مردم موجب شد کشور از خطر از هم‌پاشیدگی، تجزیه و افتادن به دست بیگانگان حفظ شود.

فاطمی با اشاره به تجربه کشورهای منطقه، تصریح کرد: مردم باید تاریخ کشورهای اشغال‌شده را مطالعه کنند و ببینند اشغالگران چه بر سر ملت‌های آنان آوردند. جنایت‌های گروه‌هایی مانند داعش و القاعده که به گفته وی مورد حمایت آمریکا بودند، نمونه‌ای از پیامدهای ناامنی و دخالت بیگانگان است.

وی تأکید کرد: باید کشور، سرزمین و قوای مسلح را حفظ و از خادمان ملت حمایت کرد. آمریکا به اهداف خود نرسیده و همچنان به شیطنت‌های اقتصادی و نظامی ادامه می‌دهد و احتمال تکرار اقدامات نظامی نیز وجود دارد.

امام جمعه شهرکرد سه جبهه نظامی، اقتصادی و دیپلماسی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در جبهه نظامی باید آمادگی وجود داشته باشد؛ در جبهه اقتصادی مردم باید مقاومت و تاب‌آوری کنند و در جبهه دیپلماسی نیز باید حرف و مواضع ایران به گوش جهانیان برسد.

فاطمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز سال تحصیلی، اظهار کرد: یک طرف آغاز سال تحصیلی معلمان، دبیران، مدیران و آموزگاران هستند و طرف دیگر نونهالان و فرزندان این ملت قرار دارند.

وی با بیان اینکه جامعه می‌داند آن‌گونه که شایسته مقام معلم است به این قشر رسیدگی نمی‌شود، افزود: بسیاری از اقشار جامعه در تنگنا هستند، اما باید جایگاه و شأن معلم مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به سخن امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «معلمی شغل انبیاست»، تصریح کرد: جایگاه معلم بسیار شریف و ارزشمند است و نمی‌توان ارزش کار معلم را صرفاً با دستمزد سنجید.

فاطمی از مدیران آموزش و پرورش، مسئولان دانشگاه‌ها، دبیران، استادان و معلمان خواست از امانت‌های ملت ایران حفاظت کنند و گفت: باید از فکر، اندیشه، نگاه، تربیت و تعلیم دانش‌آموزان مراقبت شود.

وی ادامه داد: معلم و مربی باید بداند یک سخن نادرست یا برخورد ناشایست می‌تواند بر تار و پود فکری یک کودک اثر بگذارد؛ بنابراین وظیفه تربیتی معلمان بسیار سنگین است.

امام جمعه شهرکرد با تأکید بر ضرورت توجه به ارزش‌های دینی و ملی، گفت: هر نوع راحتی به صلاح انسان نیست و باید آنچه را برای زندگی اجتماعی و تربیت فرزندان لازم است، به آنان آموزش داد تا در آینده نگویند چرا کسی که می‌دانست، آنها را آگاه نکرده است.

فاطمی در پایان با تبریک آغاز سال تحصیلی، برای دانش‌آموزان، معلمان و مجموعه آموزش و پرورش آرزوی موفقیت، سعادت و سلامت کرد و بر حفاظت از ارزش‌های دینی، ملی و فرهنگی تأکید کرد.