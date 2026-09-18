به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عبادی‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندرعباس افزود: دختران به دلیل آنکه در سن شکل‌گیری هویت خود قرار دارند به همین دلیل در برابر آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی نیازمند مراقبت، هدایت و معرفی الگوهای اصیل بیشتری هستند.

وی اظهار کرد: دشمن، دختران را هدف قرار داده است، زیرا دختران امروز مربیان نسل آینده و نقش‌آفرینان اصلی در مسائل فرهنگی جامعه هستند؛ بنابراین خانواده‌ها باید نسبت به تربیت، هویت و آینده دختران خود توجه ویژه داشته باشند.

حضرت معصومه(س)؛ الگویی فراتر از یک شخصیت

خطیب نماز جمعه بندرعباس با تاکید بر ضرورت معرفی الگوهای واقعی و اصیل به نسل جوان، گفت: حضرت معصومه (س) تنها چهره‌ای عابد و منزوی نبود، بلکه هجرت ایشان از حجاز به سمت ایران، حرکتی اثرگذار و تمدن‌ساز بود.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده ادامه داد: تمدن‌سازی به معنای انسان‌سازی است و حضرت معصومه(س) می‌تواند الگویی زیبا برای دختران امروز باشد که در کنار عبودیت و بندگی خدا، در متن جامعه حضور داشته و در حرکت‌های اجتماعی نقش‌آفرین باشند.

وی تصریح کرد: خانواده‌ها و به‌ویژه دختران باید ابعاد مختلف شخصیت این بانوی بزرگ اسلام و کریمه اهل بیت(س) را مطالعه کنند و از این شخصیت برای زندگی خود الگو بگیرند.

روحانیت در دروان دفاع مقدس کنار مردم بودند

امام جمعه بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: روحانیت در دوران دفاع مقدس در کنار رزمندگان حضور داشت و علاوه بر مقابله با شبهات و تقویت روحیه معنوی نیروها، خود نیز در میدان جهاد حضور پیدا کرد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان ادامه داد: روحانیت تنها مردم را به حضور در میدان دعوت نمی‌کرد، بلکه خود در متن حوادث و سختی‌ها حضور داشت و بیش از ۳۰ نفر از روحانیان و فضلای هرمزگان در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدند.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده با اشاره به حضور رهبر معظم انقلاب در جبهه‌های جنگ در دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: ایشان نیز در کنار مسئولیت‌های مختلف، با لباس بسیجی در میدان جنگ حضور داشتند و این حضور نشان می‌دهد روحانیت در زمان سختی‌ها خود را از مردم و رزمندگان جدا نمی‌دانست.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان همچنین با اشاره به طرح «جان‌فدای ۲» گفت: این طرح با هدف سازماندهی افرادی که ظرفیت و آمادگی لازم برای حضور در دوره‌های آموزش نظامی دارند، در حال اجراست.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده افزود: حضور گسترده مردم در برنامه‌ها و تجمعات مختلف نشان‌دهنده ظرفیت و آمادگی جامعه است و افراد علاقه‌مند می‌توانند در این طرح ثبت‌نام کرده و دوره‌های آموزش نظامی را فرا بگیرند.

وی تاکید کرد: نباید تصور کنیم تهدیدها و جنگ به پایان رسیده است؛ دشمن همواره مترصد فرصت است و باید آمادگی‌های لازم حفظ شود.

امام عسکری(ع) جامعه شیعه را برای دوران غیبت آماده کرد

امام جمعه بندرعباس در ادامه خطبه‌های خود با تبریک سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) گفت: امام عسکری(ع) پایان‌دهنده مرحله‌ای از حرکت ۲۵۰ ساله ائمه معصوم(ع) بود و دوران امامت ایشان اگرچه کوتاه و حدود شش سال بود، اما اقدامات مهمی برای آینده جامعه شیعه انجام شد.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده یکی از اقدامات مهم امام حسن عسکری(ع) را آماده‌سازی جامعه شیعه برای ورود به دوران غیبت عنوان کرد و افزود: سازمان وکالت یکی از مهم‌ترین اقداماتی بود که در دوران امام عسکری(ع) نهادینه شد و این شبکه زمینه ارتباط و ساماندهی جامعه شیعه را در دوران غیبت فراهم کرد.

وی با اشاره به نامه امام حسن عسکری(ع) به اسحاق بن اسماعیل نیشابوری اظهار کرد: در این نامه، امام(ع) ضمن معرفی و توصیه به ارتباط با وکلا، شبکه ارتباطی شیعیان را در مناطق مختلف ساماندهی کردند و این اقدام در واقع زمینه‌سازی برای ورود جامعه شیعه به مرحله جدیدی از حیات اجتماعی بود.

خطیب نماز جمعه بندرعباس خاطرنشان کرد: توجه به این سیره و اقدامات امام حسن عسکری(ع) می‌تواند در تبیین موضوع غیبت و جایگاه نیابت در جامعه شیعه مورد توجه علما و اندیشمندان قرار گیرد.

هرمزگان در تکریم حضرت معصومه(س) پیشگام باشد

نماینده ولی فقیه در هرمزگان همچنین با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: مردم هرمزگان باید در تکریم این بانوی بزرگ اسلام اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

حجت الاسلام عبادی‌زاده افزود: در دیداری که با تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) در تهران داشتم، بر ظرفیت‌های هرمزگان برای برگزاری برنامه‌های مرتبط با این بانوی بزرگ تأکید کردم و از تولیت آستان خواستم در برخی همایش‌ها و برنامه‌های مرتبط در هرمزگان حضور داشته باشد.

وی بیان کرد: علما و مردم هرمزگان خود را ریزه‌خوار سفره لطف و احسان حضرت معصومه(س) می‌دانند و باید زمینه شناخت بیشتر شخصیت و سیره این بانوی بزرگ برای جامعه، به‌ویژه نسل جوان و دختران، فراهم شود.