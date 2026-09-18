به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان که در مصلای امیرالمؤمنین(ع) برگزار شد، با اشاره به ۲۰۰ شب حضور مردم در میدان اقتدار و صلابت، اظهار کرد: باید از عموم مردم شهیدپرور و بصیر استان سمنان قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه این حضور ناشی از بصیرت و دشمن‌شناسی مردم است، افزود: مردم ما هر زمان که نظام اسلامی به حضورشان نیاز داشته، در میدان حاضر بوده و هستند.

تأکید بر تداوم حضور مردم و ضرورت انسجام

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان ضمن قدردانی از حضور ۲۰۰ شب مردم در میدان اقتدار و صلابت، گفت: میدان‌داری ملت ایران حیرت جهانیان را به دنبال داشته است.

مطیعی با بیان اینکه حضور مردم در میدان اقتدار تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی دستور دهند ادامه خواهد داشت، تأکید کرد: مردم ما مطیع رهبرشان هستند.

وی با تأکید بر اینکه انسجام، ضرورت امروز جامعه اسلامی است، افزود: وحدت و انسجام همان نکته‌ای است که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز قرار داشته و نسخه وحدت‌بخش امروز ایران اسلامی است.

حضرت معصومه(س) الگویی برای دختران و مادران آینده

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان در ادامه با اشاره به سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه(س) و تقارن آن با آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: مدیران مدارس باید به مقوله عفاف و حجاب توجه جدی داشته باشند.

مطیعی با بیان اینکه حضرت فاطمه معصومه(س) الگوی معنویت و عبادت هستند، تأکید کرد: دختران ما و مادران فردای ایران اسلامی باید حضرت معصومه(س) را الگوی خود قرار دهند.