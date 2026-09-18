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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

آبیاری نوین در کشاورزی یزد توسعه می‌یابد

آبیاری نوین در کشاورزی یزد توسعه می‌یابد

یزد- معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، توسعه آبیاری نوین، احیای قنوات و اجرای الگوی کشت را از محورهای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، علیرضا طاقه‌باف اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع آب، برنامه‌ریزی کشاورزی استان باید بر استفاده بهینه از منابع، کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری اقتصادی متمرکز باشد.

وی افزود: توسعه سامانه‌های آبیاری کم‌فشار و تحت‌فشار متناسب با شرایط هر منطقه و نوع محصول، از راهکارهای مؤثر برای کاهش تلفات و افزایش بهره‌وری آب است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، احیا و مرمت قنوات را نیز ضروری دانست و گفت: بازگرداندن قنوات دارای قابلیت به چرخه بهره‌برداری می‌تواند به پایداری تولید در مناطق وابسته به این منابع کمک کند.

طاقه‌باف، اجرای الگوی کشت و توسعه محصولات کم‌آبخواه و دارای توجیه اقتصادی را از دیگر محورهای این برنامه برشمرد و خاطرنشان کرد: هم‌افزایی میان آبیاری نوین، احیای قنوات، اصلاح الگوی کشت و برنامه سازگاری با کم‌آبی، مسیر کشاورزی یزد را به سمت بهره‌وری و پایداری بیشتر هدایت می‌کند.

کد مطلب 6950635

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