به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، علیرضا طاقهباف اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع آب، برنامهریزی کشاورزی استان باید بر استفاده بهینه از منابع، کاهش مصرف آب و افزایش بهرهوری اقتصادی متمرکز باشد.
وی افزود: توسعه سامانههای آبیاری کمفشار و تحتفشار متناسب با شرایط هر منطقه و نوع محصول، از راهکارهای مؤثر برای کاهش تلفات و افزایش بهرهوری آب است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، احیا و مرمت قنوات را نیز ضروری دانست و گفت: بازگرداندن قنوات دارای قابلیت به چرخه بهرهبرداری میتواند به پایداری تولید در مناطق وابسته به این منابع کمک کند.
طاقهباف، اجرای الگوی کشت و توسعه محصولات کمآبخواه و دارای توجیه اقتصادی را از دیگر محورهای این برنامه برشمرد و خاطرنشان کرد: همافزایی میان آبیاری نوین، احیای قنوات، اصلاح الگوی کشت و برنامه سازگاری با کمآبی، مسیر کشاورزی یزد را به سمت بهرهوری و پایداری بیشتر هدایت میکند.
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