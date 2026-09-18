واکنش ریاض به چراغ سبز آمریکا برای فروش جنگنده اف۳۵ به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، سفارت عربستان در واشنگتن روز جمعه اعلام کرد که توافق پیشنهادی فروش جنگنده‌های F-۳۵ به این کشور، نشان دهنده قدرت و پایداری شراکت راهبردی عربستان و آمریکا و تأکیدی بر روند مستمر توسعه همکاری‌های دفاعی میان دو طرف است.

سفارت عربستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: توافق پیشنهادی فروش هواپیماهای F-۳۵، قدرت و ماهیت پایدار شراکت راهبردی عربستان و آمریکا و پیشرفت مستمر در همکاری دفاعی ما را نشان می‌دهد.

در ادامه این پیام آمده است: همکاری امنیتی عربستان و آمریکا طی دهه‌ها به ثبات منطقه کمک کرده و توانمندی‌های دفاعی جمعی ما را تقویت کرده است.

پیش از این و در روز گذشته وزارت خارجه آمریکا با فروش احتمالی یک مجموعه تجهیزات نظامی به ارزش ۲۴.۳ میلیارد دلار به ریاض موافقت کرد و موضوع را به کنگره اطلاع داد. این مجموعه شامل ۴۸ فروند جنگنده F-۳۵ و ۴۹ موتور است.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که این توافق می‌تواند توانایی عربستان برای بازدارندگی در برابر تهدیدهای کنونی و آینده را افزایش دهد، از دفاع این کشور از سرزمین خود حمایت کند و سطح هماهنگی عملیاتی میان نیروهای عربستان، آمریکا، نیروهای منطقه‌ای و نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را ارتقا دهد.

در صورت نهایی‌شدن این قرارداد، عربستان نخستین کشور عربی خواهد بود که جنگنده‌های F-۳۵ را دریافت می‌کند.