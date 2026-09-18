به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی امام جمعه بخش مرکزی یزد، آیت‌الله سیدمحمدکاظم مدرسی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت تقوا اظهار کرد: در قیامت اصل بر مسئولیت فردی است و روابط و مال نمی‌تواند انسان را نجات دهد و تنها تقوا و پرهیزکاری به یاری انسان می‌آید.

وی با اشاره به نقش جنود الهی در میدان‌های مختلف افزود: استغاثه، مقاومت و تقوای الهی از شروط اصلی حضور جنود الهی است و استغاثه باید همراه با تضرع، توبه واقعی و صبر در مسیر اجابت دعا باشد.

امام جمعه بخش مرکزی یزد در ادامه با اشاره به نحوه برخورد با افرادی که به ارزش‌ها، نظام جمهوری اسلامی، پرچم کشور و انقلاب توهین می‌کنند، گفت: ابتدا باید ریشه این رفتارها شناسایی شود؛ برخی افراد به دلیل مشکلات و فشارها کم‌تحمل شده‌اند، برخی اغفال شده‌اند و گروهی نیز با عناد رفتار می‌کنند که شیوه برخورد با هر یک متفاوت است.

مدرسی تأکید کرد: در برخورد با افراد ناراضی باید صبر و گفت‌وگو را در پیش گرفت و در موارد لازم موضوع را به مسئولان ارجاع داد و نباید به ضرب و شتم یا توهین متقابل روی آورد.

وی همچنین با اشاره به موضوع دریافت شهریه و کمک‌های مالی در مدارس اظهار کرد: مدارس با محدودیت بودجه مواجه هستند و برای حفظ کیفیت آموزش باید زمینه مشارکت خیرین، اوقاف و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در حمایت از مدارس و دانش‌آموزان فراهم شود.

امام جمعه بخش مرکزی یزد با اشاره به شرایط حساس کشور گفت: حضور مردم در میدان و حفظ وحدت و انسجام اجتماعی موجب دلگرمی رزمندگان و تداوم انقلاب می‌شود و ملت ایران با تاب‌آوری و وحدت از چالش‌های مختلف عبور کرده و همچنان در برابر سختی‌ها ایستادگی خواهد کرد.