تاکید بر نقش بانوان در انتقال آرامش و امید به نسل بعد

به گزارش خبرگزاری مهر، سوده نجفی اظهار کرد: ۲۰۰ شب، صرفاً یک عدد و یک بازه زمانی نیست؛ بلکه پشت این عدد، مجموعه‌ای از تجربه‌ها، تلاش‌ها و همراهی‌های مردمی قرار دارد. در شرایطی که کشور روزهای دشواری را پشت سر گذاشته است، مردم با حضور و همراهی خود نشان دادند که نسبت به آینده ایران احساس مسئولیت دارند و حفظ آرامش، انسجام و امید را یک مسئولیت عمومی می‌دانند.

وی افزود: آنچه در این مدت حائز اهمیت بود، تنها حضور فیزیکی مردم در خیابان‌ها نبود؛ بلکه جلوه‌های مختلفی از همدلی را در میان خانواده‌ها، گروه‌های مردمی، بانوان، جوانان و مجموعه‌های اجتماعی شاهد بودیم. بسیاری از مردم تلاش کردند در حد توان خود در کنار دیگران باشند و همین رفتارهای اجتماعی، در کنار اقدامات رسمی و مدیریتی، به حفظ روحیه عمومی جامعه کمک کرد.

عضو هیئت‌ رئیسه شورای شهر تهران ادامه داد: یکی از تجربه‌های قابل توجه من در این مدت، راه‌اندازی و حضور در موکب زنان آینده‌ساز ایران اسلامی بود. این موکب فرصتی برای ارتباط مستقیم با مردم، شنیدن دغدغه‌های آنان و ارائه خدمات در حوزه‌های مختلف بود و برنامه‌هایی با محوریت سلامت، مشاوره، خدمات اجتماعی، فرهنگی و فعالیت‌های جهادی در آن دنبال شد.

نجفی تصریح کرد: در این تجربه، شاهد حضور بانوان و خانواده‌هایی بودیم که با وجود شرایط دشوار، همچنان روحیه مشارکت و همراهی داشتند. این تجربه نشان داد هرگاه زمینه حضور و مشارکت مردم فراهم شود، ظرفیت‌های ارزشمندی در جامعه وجود دارد که می‌تواند در شرایط دشوار به کمک کشور بیاید.

وی با اشاره به نقش بانوان در تقویت سرمایه اجتماعی گفت: زنان در بسیاری از تحولات اجتماعی، نقش مهمی در حفظ انسجام خانواده و انتقال آرامش و امید به نسل بعد دارند. حضور بانوان در فعالیت‌های اجتماعی و جهادی نیز نشان داد که ظرفیت زنان جامعه بسیار فراتر از نقش‌های فردی و خانوادگی است و می‌توان از این ظرفیت در مسیر تقویت همبستگی اجتماعی و کاهش آسیب‌های ناشی از شرایط دشوار استفاده کرد.

رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی است. اعتماد، همدلی و احساس تعلق به سرنوشت کشور، سرمایه‌هایی نیستند که بتوان آنها را صرفاً با اقدامات اداری ایجاد کرد. این سرمایه‌ها در تعامل مستمر میان مردم و مسئولان شکل می‌گیرند و در شرایط سخت، اهمیت آنها بیشتر آشکار می‌شود.

نجفی گفت: در چنین شرایطی، مسئولان نیز وظیفه دارند در کنار مردم حضور داشته باشند و مسائل و دغدغه‌های آنان را از نزدیک دنبال کنند. مدیریت شهری نیز از این قاعده مستثنی نیست. حفظ استمرار خدمات شهری، توجه به آرامش روانی شهروندان، حمایت از فعالیت‌های اجتماعی و فراهم کردن بستر مشارکت مردم، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تقویت انسجام اجتماعی کمک کند.

وی افزود: مردم ایران در طول سال‌های مختلف نشان داده‌اند که در بزنگاه‌های دشوار، ظرفیت بالایی برای همدلی و همراهی دارند. آنچه امروز اهمیت دارد، این است که این ظرفیت به یک سرمایه پایدار برای آینده کشور تبدیل شود و در کنار مشکلات و فشارهای موجود، امید و اعتماد اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر ضرورت نگاه به آینده اظهار کرد: عبور از روزهای دشوار نیازمند همکاری و مسئولیت‌ پذیری همه بخش‌های جامعه است. مردم، نهادهای اجتماعی و مسئولان هر کدام نقشی دارند و باید این نقش را به‌ درستی ایفا کنند. نمی‌توان انتظار داشت که تمام بار حل مسائل بر دوش یک بخش قرار گیرد.

نجفی در پایان گفت: ۲۰۰ شب حضور مردم، یادآور یک واقعیت مهم است؛ اینکه در سخت‌ترین شرایط نیز می‌توان با حفظ همدلی، مسئولیت‌پذیری و امید، مسیر آینده را دنبال کرد. ایران متعلق به همه ایرانیان است و سرمایه اصلی آن نیز همین مردم هستند. حفظ این سرمایه و تقویت پیوند میان مردم و مسئولان، یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز کشور است.