به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، در بررسی‌های نظارتی انجام‌شده مشخص شده است تعدادی از ضدآفتاب‌ها و محصولات مراقبت از پوست بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار توزیع می‌شوند.

اسامی محصولات

ضدآفتاب

▫️ BIODERMA

ضدآفتاب

▫️ NEW WELL

اسپری ضدآفتاب

▫️ SADOER

اسپری ضدآفتاب

▫️ FRUIT OF THE WOKALI

ضدآفتاب

▫️ ESTELIN

اسکراب سفیدکننده صورت و بدن

▫️ SADOER – WHITENING SCRUB FOR BODY & FACE

سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف این فرآورده‌ها هشدار داده و اعلام کرد استفاده از محصولات فاقد مجوز می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر اندازد.

شهروندان از خرید این محصولات خودداری کرده و موارد عرضه آنها را به مراجع نظارتی گزارش کنند.

مردم می‌توانند برای آگاهی از آخرین اطلاعیه‌ها و هشدارهای حوزه سلامت، اخبار را از مسیرهای رسمی سازمان غذا و دارو دنبال کنند.