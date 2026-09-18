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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

اعلام اسامی ضدآفتاب‌ها و محصولات بهداشتی غیرمجاز

اعلام اسامی ضدآفتاب‌ها و محصولات بهداشتی غیرمجاز

روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی تعدادی از ضدآفتاب‌ها و محصولات مرتبط با مراقبت از پوست غیرمجاز را که بدون مجوزهای قانونی در بازار عرضه شده‌اند، اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، در بررسی‌های نظارتی انجام‌شده مشخص شده است تعدادی از ضدآفتاب‌ها و محصولات مراقبت از پوست بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار توزیع می‌شوند.

اسامی محصولات

ضدآفتاب

▫️ BIODERMA

ضدآفتاب

▫️ NEW WELL

اسپری ضدآفتاب

▫️ SADOER

اسپری ضدآفتاب

▫️ FRUIT OF THE WOKALI

ضدآفتاب

▫️ ESTELIN

اسکراب سفیدکننده صورت و بدن

▫️ SADOER – WHITENING SCRUB FOR BODY & FACE

سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف این فرآورده‌ها هشدار داده و اعلام کرد استفاده از محصولات فاقد مجوز می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر اندازد.

شهروندان از خرید این محصولات خودداری کرده و موارد عرضه آنها را به مراجع نظارتی گزارش کنند.

مردم می‌توانند برای آگاهی از آخرین اطلاعیه‌ها و هشدارهای حوزه سلامت، اخبار را از مسیرهای رسمی سازمان غذا و دارو دنبال کنند.

کد مطلب 6950606
حبیب احسنی پور

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