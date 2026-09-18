به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، در بررسیهای نظارتی انجامشده مشخص شده است تعدادی از ضدآفتابها و محصولات مراقبت از پوست بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار توزیع میشوند.
اسامی محصولات
ضدآفتاب
▫️ BIODERMA
ضدآفتاب
▫️ NEW WELL
اسپری ضدآفتاب
▫️ SADOER
اسپری ضدآفتاب
▫️ FRUIT OF THE WOKALI
ضدآفتاب
▫️ ESTELIN
اسکراب سفیدکننده صورت و بدن
▫️ SADOER – WHITENING SCRUB FOR BODY & FACE
سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف این فرآوردهها هشدار داده و اعلام کرد استفاده از محصولات فاقد مجوز میتواند سلامت مصرفکنندگان را به خطر اندازد.
شهروندان از خرید این محصولات خودداری کرده و موارد عرضه آنها را به مراجع نظارتی گزارش کنند.
مردم میتوانند برای آگاهی از آخرین اطلاعیهها و هشدارهای حوزه سلامت، اخبار را از مسیرهای رسمی سازمان غذا و دارو دنبال کنند.
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