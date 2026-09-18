به گزارش خبرنگار مهر ، میلاد سورگی، فوتبالیست خراسان جنوبی، به اردوی تیم ملی فوتبال دعوت شد تا نام خود را به عنوان نخستین ملی‌پوش تاریخ فوتبال این استان ثبت کند.

سورگی که فوتبال خود را از رده‌های پایه خراسان جنوبی آغاز کرد، در ادامه راهی تهران شد و در تیم‌های امید پیکان و پرسپولیس به میدان رفت.

این بازیکن با جلب اعتماد کادر فنی تیم بزرگسالان پرسپولیس به جمع بازیکنان این تیم راه یافت و پس از آن برای افزایش فرصت بازی، مسیر حرفه‌ای متفاوتی را دنبال کرد.

سورگی که در حال حاضر پیراهن شمس‌آذر را بر تن دارد، با دعوت به اردوی تیم ملی فوتبال، به نخستین ملی‌پوش تاریخ باشگاه شمس‌آذر و فوتبال خراسان جنوبی تبدیل شد.