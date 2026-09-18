اعلام آمادگی هیئات مذهبی مازندران برای اجرای برنامه در حرم رضوی

محمدعلی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نشست صمیمی با سجادی‌زاده، مدیر مراسم‌های آئینی حرم مطهر رضوی، درباره حضور و اجرای برنامه هیأت‌های مذهبی مازندران در مناسبت‌های مختلف مذهبی به توافق رسیدیم.

وی افزود: بر اساس این تفاهم، هیأت‌های مذهبی استان علاوه بر ایام محرم و صفر، می‌توانند در مناسبت‌هایی مانند اعیاد و ایام شهادت ائمه اطهار (ع) در حرم مطهر رضوی حضور یافته و به اجرای برنامه بپردازند.

رئیس شورای هیأت‌های مذهبی مازندران با اشاره به حضور عزیززاده گرجی، مدیر کانون خدمت رضوی استان، در این نشست، گفت: مقرر شد تشکل‌های دینی استان با انسجام بیشتر و برنامه‌ای مدون در حرم مطهر حضور پیدا کنند و با برگزاری مراسم عزاداری، مدیحه‌سرایی و اجرای آئین‌های مذهبی بومی، ظرفیت فرهنگی مازندران را معرفی کنند.

باقری با بیان اینکه آئین‌های مذهبی هر استان ریشه در فرهنگ بومی و تمدنی آن منطقه دارد، تصریح کرد: هیأت‌های مذهبی پرچمداران عرصه مراسم آئینی در محلات، شهرها و سطح کشور هستند و حضور آنها در حرم مطهر رضوی می‌تواند زمینه‌ای برای معرفی فرهنگ و سنت‌های دینی مازندران باشد.

وی همچنین از قدردانی تولیت آستان قدس رضوی از هیأت‌ها و عوامل برپایی موکب‌ها و اجرای برنامه‌های مذهبی در حرم مطهر خبر داد و گفت: این همراهی، زمینه حضور منسجم‌تر تشکل‌های دینی و توسعه برنامه‌های آئینی در حرم رضوی را فراهم می‌کند.