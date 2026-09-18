«امیر ارسلان وامدار» در ازنا روی آنتن رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سالن آمفیتئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ازنا میزبان اجرای نمایش رادیویی «امیر ارسلان وامدار» بود؛ اجرایی که با استقبال مخاطبان همراه شد و ظرفیت سالن در مدت کوتاهی تکمیل شد.
این نمایش با تکیه بر قدرت بیان بازیگران، طراحی و اجرای دقیق افکتهای صوتی، موسیقی زنده و کارگردانی هنری، تلاش کرد مخاطبان را با فضای قصههای کهن همراه کرده و تجربهای متفاوت از روایت داستان در قالب نمایش رادیویی برای آنان رقم بزند.
ترکیب صدا، موسیقی و افکتهای صوتی در این اجرا، یکی از عناصر اصلی شکلگیری فضای نمایشی بود و به روایت داستان و انتقال حالوهوای آن به مخاطبان کمک کرد.
استقبال مخاطبان از اجرای «امیر ارسلان وامدار»
استقبال مردم از این نمایش موجب شد ظرفیت سالن آمفیتئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ازنا تکمیل شود و این اجرا به یکی از رویدادهای فرهنگی مورد توجه در سطح شهرستان تبدیل شود.
اجرای «امیر ارسلان وامدار» در کنار جنبه هنری، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای هنرهای نمایشی شهرستان ازنا و ایجاد ارتباط میان هنرمندان و مخاطبان هنرهای نمایشی فراهم کرد.
معرفی عوامل و دستاندرکاران نمایش
نمایش رادیویی «امیر ارسلان وامدار» به نویسندگی میرهادی نایینیزاده و کارگردانی فرزاد ذلقی، با حضور کیانوش همتی، امیررضا قلینژاد، علی آسترکی، فرزاد ذلقی، محمد شاهرودی، ولی آسترکی و مژگان واعظیان به عنوان بازیگران اجرا شد.
همچنین امیرعلی نامآور، سهراب غفاری، امیرحسین سپهر و یوسف صدرنیا نیز به عنوان نوازندگان در این اجرای نمایشی حضور داشتند.
این برنامه با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسه هنرهای نمایشی ازنا و با حمایت شهرداری و شورای اسلامی شهر ازنا برگزار شد.
اجرای این نمایش رادیویی، ضمن ایجاد فضایی متفاوت برای مخاطبان، جلوهای از ظرفیت هنرمندان شهرستان ازنا در حوزه هنرهای نمایشی و تولید آثار فرهنگی و هنری را به نمایش گذاشت.
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