صالحی: زبان فارسی مظهر همبستگی و تحکیم مبانی ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، پیام سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط مهدی محمدی، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در آیین گرامیداشت روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار در تبریز قرائت شد.

در این پیام آمده است: زبان، مظهر همبستگی و تحکیم مبانی ملی است و پاسداشت آن یک ضرورت به شمار می‌رود. زبان فارسی نیز نه تنها محور وحدت، بلکه جلوه‌گاه تربیت، اخلاق، آیین، اسطوره و دیگر بنیان‌های هویت ملی است.

شعر فارسی عصاره حکمت، اخلاق، عرفان و معنویت و تبلور عدالت‌خواهی در برابر بیداد است و این میراث ادبی در طول قرن‌ها در برابر حوادث ایستادگی کرده و از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته است.

بر اساس این پیام، شعر فارسی در سال ۱۴۰۵ جلوه‌ای مضاعف یافته است؛ اگر در گذشته شعر فارسی روایتگر حقایق ازلی و ابدی بود، امروز و در آستانه فصلی تازه از تاریخ سیاسی و حماسی کشور، به ابزاری برای تبیین پیروزی‌ها و روایت حماسه ملی تبدیل شده است.

در بخش دیگری از پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: در روزهایی که فتنه‌های استکباری سایه خود را بر منطقه گسترده بود، جنگ تحمیلی دوم و سوم به نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران تبدیل شد؛ حماسه‌ای که پیوند ناگسستنی ایمان، تدبیر و قدرت ایرانی را به نمایش گذاشت و در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد شد.

همان‌گونه که شاعران بزرگ ایران در دوران دفاع مقدس، آثار خود را با مضامین ایثار و شهادت آراستند، شاعران زمان‌شناس امروز نیز در بازتاب این دفاع ملی، روایتگر شکست هیمنه استکبار جهانی و تجلی دوباره عزت اسلامی هستند.

در ادامه این پیام، شهریار سخن، استاد محمدحسین بهجت تبریزی، الگویی الهام‌بخش برای شعر و ادب معاصر معرفی شده و آمده است: شهریار نه تنها غزل‌سرای عاطفه، بلکه نماد پیوند جان و ایمان بود و در سال‌های پایانی عمر خود، عظمت روح فداکاری مردم ایران را ستود. او امروز می‌تواند چراغ راه شاعرانی باشد که با زبان هنر، رویدادها و پیروزی‌های ایران را روایت می‌کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این پیام، ۲۷ شهریور، روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار را به اصحاب فرهنگ و ادب تبریک گفته و با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر صیانت از زبان فارسی، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شعر برای انتقال اقتدار ملی به نسل‌های آینده تأکید کرده است.

در بخش پایانی پیام آمده است: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند قریحه‌ای هستیم که بتواند اقتدار ملی را در قالب مضامین بکر و واژه‌های فاخر به نسل‌های آینده منتقل کند و باید این موهبت الهی را که ضامن استقلال فرهنگی و بازتاب‌دهنده پیروزی‌های بزرگ کشور است، بیش از پیش پاس بداریم.

سیدعباس صالحی در پایان، توفیق روزافزون خادمان فرهنگ و هنر ایران را در پرتو عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) از درگاه خداوند مسئلت کرده است.