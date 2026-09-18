کشف ۱۵۰ کیلوگرم زغال قاچاق حاصل از تخریب درختان جنگلی در سپیددشت

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای طرحهای تشدید نظارت، حفاظت و صیانت از عرصههای ملی، مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی بخش سپیددشت با انجام گشت و پایشهای میدانی در منطقه «برآفتاب»، به نگهداری غیرمجاز زغال مشکوک شدند.
در ادامه اقدامات حفاظتی و پس از بررسیهای انجامشده، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری و با اخذ دستور قضایی مبنی بر مجوز ورود به منزل، زمینه برای بازرسی از محل مورد نظر فراهم شد.
کشف ۸ کیسه زغال قاچاق
با همکاری و پشتیبانی عوامل انتظامی بخش سپیددشت، مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی اقدام به بازرسی از محل کردند که در جریان این بازرسی، هشت کیسه زغال قاچاق به وزن مجموع ۱۵۰ کیلوگرم کشف و ضبط شد.
بر اساس اعلام یگان حفاظت منابع طبیعی، زغال کشفشده حاصل از تخریب و قطع درختان جنگلی بوده و نگهداری و عرضه آن از مصادیق تخلف و قاچاق فرآوردههای جنگلی محسوب میشود.
ارجاع پرونده به مراجع قانونی
محموله مکشوفه پس از کشف و ضبط، برای تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی به مراجع مربوطه تحویل و ارجاع شد تا اقدامات قانونی لازم در این زمینه انجام شود.
یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان خرمآباد ضمن قدردانی از همکاری و همراهی عوامل انتظامی بخش سپیددشت، بر تداوم اقدامات حفاظتی و مقابله با تخلفات در عرصههای منابع طبیعی تأکید کرد.
تداوم گشتهای حفاظتی در مناطق مستعد تخلف
یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان خرمآباد اعلام کرده است که گشتها و پایشهای حفاظتی در نقاط مستعد تخلف با جدیت ادامه خواهد داشت و با هرگونه نگهداری، حمل و قاچاق فرآوردههای جنگلی، مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد میشود.
منابع طبیعی تأکید کرده است که حفاظت از جنگلها و عرصههای ملی نیازمند استمرار نظارت و همکاری دستگاههای مسئول است و اقدامات مشترک نیروهای حفاظتی و انتظامی در راستای جلوگیری از تخریب و قاچاق محصولات جنگلی ادامه خواهد داشت.
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