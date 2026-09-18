اجرای عملیات آسفالت در ۴ روستای بخش مرکزی سلسله

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحمزه صدر عصر امروز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح نهضت آسفالت در روستاهای این بخش، اظهار داشت: در راستای برنامه‌ریزی و اجرای نهضت آسفالت روستاهای بخش مرکزی، عملیات آسفالت طی ۱۰ روز گذشته در چهار روستای این بخش اجرا شده است.

وی افزود: این عملیات با هدف بهسازی و ساماندهی معابر روستایی و ارتقای کیفیت زیرساخت‌های موجود در روستاها در دستور کار قرار گرفته و در همین راستا، عملیات آسفالت در روستاهای پیرکه بالا، نجفقلی میرزایی، احمدآباد و سیاهپوش انجام شده است.

آسفالت ۲۲ هزار مترمربع از معابر روستایی

بخشدار مرکزی سلسله با بیان اینکه در مجموع ۲۲ هزار مترمربع از معابر این چهار روستا آسفالت شده است، گفت: در روستای پیرکه بالا پنج هزار مترمربع، روستای نجفقلی میرزایی چهار هزار مترمربع، روستای احمدآباد هفت هزار مترمربع و روستای سیاهپوش نیز شش هزار مترمربع عملیات آسفالت اجرا شده است.

صدر ادامه داد: اجرای این حجم از عملیات آسفالت در مدت ۱۰ روز، در راستای برنامه‌ریزی انجام‌شده برای بهسازی معابر و ارتقای وضعیت زیرساختی روستاهای بخش مرکزی سلسله انجام شده است.

تداوم عملیات آسفالت در روستاهای سلسله

وی با تأکید بر تداوم اجرای طرح نهضت آسفالت در بخش مرکزی سلسله عنوان کرد: این طرح در سایر روستاهای بخش نیز همچنان ادامه دارد و تلاش می‌شود با اجرای عملیات آسفالت و بهسازی معابر، شرایط مناسب‌تری برای تردد روستاییان فراهم شود.

بخشدار مرکزی سلسله خاطرنشان کرد: توسعه و بهسازی زیرساخت‌های روستایی یکی از محورهای مهم در مسیر ارتقای کیفیت زندگی ساکنان روستاها است و اجرای طرح‌های عمرانی از جمله آسفالت معابر می‌تواند نقش مؤثری در ساماندهی فضای روستاها و تسهیل رفت‌وآمد مردم داشته باشد.

صدر افزود: اجرای نهضت آسفالت در روستاهای بخش مرکزی با هدف ایجاد زیرساخت‌های مناسب، بهسازی معابر و کمک به توسعه متوازن روستاها دنبال می‌شود و روند اجرای این طرح در سایر روستاهای بخش نیز ادامه خواهد داشت.