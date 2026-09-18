سارق خودرو در ازنا دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر ارکیان در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان ازنا در راستای ارتقای امنیت عمومی و پیشگیری از وقوع جرایم، با انجام اقدامات پلیسی و بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، به یک دستگاه خودروی پراید مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: پس از توقیف خودرو، مأموران انتظامی بررسی‌های لازم را در خصوص مشخصات و سوابق این وسیله نقلیه انجام دادند که در جریان استعلام‌های صورت‌گرفته مشخص شد خودروی مذکور دارای سابقه سرقت در استان تهران است.

دستگیری سارق و تشکیل پرونده قضایی

فرمانده انتظامی شهرستان ازنا خاطرنشان کرد: در ادامه این عملیات، سارق خودرو نیز شناسایی و دستگیر شد.

ارکیان تصریح کرد: پس از دستگیری متهم، پرونده مربوطه تشکیل و سارق برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

تأکید پلیس بر همکاری شهروندان

فرمانده انتظامی شهرستان ازنا در پایان با تأکید بر تداوم اقدامات پلیس برای شناسایی و برخورد با سارقان و تأمین امنیت شهروندان، از مردم خواست توصیه‌های انتظامی را جدی بگیرند و ضمن توجه به هشدارهای پلیس، در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس اطلاع‌رسانی کنند.

وی همکاری و مشارکت شهروندان با پلیس را از عوامل مؤثر در پیشگیری از وقوع جرایم و ارتقای امنیت عمومی عنوان کرد.