بازگشت یک ایرلاین خارجی به آسمان رشت با ۱۲ سورتی پرواز هفتگی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن میرحسینی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها با اعلام این خبر اظهار کرد: همزمان با بازگشت یک شرکت هواپیمایی خارجی به شبکه پروازی فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت، برنامه پروازی این فرودگاه با ۱۲ سورتی پرواز در مسیرهای بغداد و نجف تقویت شده است.

وی افزود: برقراری این پروازها، ضمن افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران، گامی مؤثر در توسعه شبکه پروازی فرودگاه رشت و تقویت ارتباطات هوایی استان گیلان با کشورهای منطقه محسوب می‌شود و در ادامه بر تعداد پروازهای شرکت مذکور افزوده خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه‌های گیلان با اشاره به ظرفیت‌های فرودگاه سردار جنگل رشت، تصریح کرد: این فرودگاه علاوه بر پروازهای متعدد داخلی، در حال حاضر پروازهای هفتگی به مقاصد استانبول، آستراخان، بغداد و نجف را نیز در برنامه خود دارد.

میر حسینی تأکید کرد: افزایش تعداد پروازهای بین‌المللی و بازگشت ایرلاین‌های خارجی به فرودگاه رشت، زمینه‌ساز توسعه گردشگری، تسهیل تردد مسافران، فعال‌تر شدن ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری استان و همچنین ارتقای جایگاه فرودگاه سردار جنگل رشت در شبکه حمل‌ونقل هوایی منطقه خواهد شد.

وی در پایان تصریح کرد: اداره‌کل فرودگاه‌های استان گیلان با هدف توسعه و تقویت شبکه پروازی، افزایش مقاصد بین‌المللی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فرودگاه سردار جنگل رشت، پیگیری و تعامل با شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی را در دستور کار دارد.