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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۱

پیگیری مطالبات عشایر گریت؛ بهسازی مسیر دسترسی ۲۰۰ خانوار در دستور کار

پیگیری مطالبات عشایر گریت؛ بهسازی مسیر دسترسی ۲۰۰ خانوار در دستور کار

خرم‌آباد- محور عشایری گریت-ترس به طول ۸ کیلومتر با هدف تسهیل تردد بیش از ۲۰۰ خانوار عشایری منطقه، در حال مرمت و بهسازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی هاشمی نیا، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، روز جمعه به همراه نعمت‌اله قائدرحمتی، مدیرکل امور عشایر استان لرستان، از محور عشایری گریت–ترس بازدید کردند و در جریان روند اجرای عملیات مرمت و بهسازی این مسیر قرار گرفتند.

این محور به طول ۸ کیلومتر، یکی از مسیرهای دسترسی و تردد بیش از ۲۰۰ خانوار عشایری منطقه است که عملیات مرمت و بهسازی آن توسط دستگاه‌های راهسازی اداره‌کل امور عشایر استان لرستان در حال انجام است.

پیگیری مطالبات عشایر گریت؛ بهسازی مسیر دسترسی ۲۰۰ خانوار در دستور کار

در جریان این بازدید، مسئولان ضمن بررسی روند اجرای عملیات و وضعیت مسیر، با جمعی از عشایر منطقه دیدار و گفت‌وگو کردند و از نزدیک در جریان مسائل، مشکلات و مطالبات آنان قرار گرفتند.

ضعف پوشش ارتباطی؛ مطالبه عشایر گریت

ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه و ضرورت ارتقای پوشش ارتباطی از جمله مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده از سوی عشایر منطقه بود که در این دیدار مورد بررسی قرار گرفت و بر پیگیری موضوع از مسیرهای مربوط تأکید شد.

هاشمی و قائدرحمتی همچنین بر ضرورت تداوم خدمات‌رسانی و اجرای طرح‌های زیرساختی در مناطق عشایری تأکید کردند و تسهیل تردد، ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود شرایط زندگی عشایر را از اولویت‌های مهم در این مناطق دانستند.

اجرای عملیات مرمت محور گریت–ترس در کنار پیگیری مطالبات ارتباطی و زیرساختی، بخشی از اقدامات در راستای تقویت زیرساخت‌های مناطق عشایری و حمایت از جامعه عشایری استان لرستان به شمار می‌رود.

کد مطلب 6916515

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