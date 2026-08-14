پیگیری مطالبات عشایر گریت؛ بهسازی مسیر دسترسی ۲۰۰ خانوار در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، هادی هاشمی نیا، نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، روز جمعه به همراه نعمتاله قائدرحمتی، مدیرکل امور عشایر استان لرستان، از محور عشایری گریت–ترس بازدید کردند و در جریان روند اجرای عملیات مرمت و بهسازی این مسیر قرار گرفتند.
این محور به طول ۸ کیلومتر، یکی از مسیرهای دسترسی و تردد بیش از ۲۰۰ خانوار عشایری منطقه است که عملیات مرمت و بهسازی آن توسط دستگاههای راهسازی ادارهکل امور عشایر استان لرستان در حال انجام است.
در جریان این بازدید، مسئولان ضمن بررسی روند اجرای عملیات و وضعیت مسیر، با جمعی از عشایر منطقه دیدار و گفتوگو کردند و از نزدیک در جریان مسائل، مشکلات و مطالبات آنان قرار گرفتند.
ضعف پوشش ارتباطی؛ مطالبه عشایر گریت
ضعف آنتندهی تلفن همراه و ضرورت ارتقای پوشش ارتباطی از جمله مهمترین مطالبات مطرحشده از سوی عشایر منطقه بود که در این دیدار مورد بررسی قرار گرفت و بر پیگیری موضوع از مسیرهای مربوط تأکید شد.
هاشمی و قائدرحمتی همچنین بر ضرورت تداوم خدماترسانی و اجرای طرحهای زیرساختی در مناطق عشایری تأکید کردند و تسهیل تردد، ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود شرایط زندگی عشایر را از اولویتهای مهم در این مناطق دانستند.
اجرای عملیات مرمت محور گریت–ترس در کنار پیگیری مطالبات ارتباطی و زیرساختی، بخشی از اقدامات در راستای تقویت زیرساختهای مناطق عشایری و حمایت از جامعه عشایری استان لرستان به شمار میرود.
نظر شما