ترامپ ورود چند رسانه به کاخ سفید را ممنوع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد: ورود شبکههای خبری «سیانان» (CNN) و «اماسناو» (MS NOW) و پایگاه خبری «پولیتیکو» (POLITICO) به کاخ سفید ممنوع شده است.
ترامپ در واکنش به این اقدام مدعی شد که شبکههای «سیانان»، «اماسناو» و «پولیتیکو» را به دلیل تداوم انتشار اخبار جعلی از ورود به کاخ سفید منع کردیم.
وی بدون اشاره به جزئیات بیشتر افزود: علاوه بر این سه رسانه، رسانههای دیگری را نیز به دلیل انتشار اخبار جعلی از ورود به کاخ سفید منع خواهیم کرد.
رئیس جمهوری آمریکا ادامه داد: رسانههای ممنوعشده با انتشار اخبار جعلی متعدد، روی هم انباشتهای از اخبار نادرست ایجاد کردهاند و ما از آنها خسته شدهایم.
ترامپ در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر به موضوع ایران گریز زد و ادعاهای چند روز و هفته گذشتهاش را تکرار کرد و برای توجیه سیاست های اشتباه در قبال ایران و تنگه هرمز مدعی شد: ایران به سلاح هستهای دست نخواهد یافت و این امر مستلزم آن است که مردم آمریکا بخشی از هزینهها را تحمل کنند و جنگ بهزودی پایان خواهد یافت.
رئیس جمهوری آمریکا برای آرام کردن اوضاع متشنج در کشورش مدعی شد: جنگ بهزودی پایان خواهد یافت و پس از آن، قیمت بنزین کاهش خواهد یافت.
ترامپ به انتخابات کشورش اشاره کرد و گفت: نتایج انتخابات میاندورهای آینده بسیار نزدیک خواهد بود.
ترامپ در بخش دیگری از سخنانش به سفر شی جین پینگ به آمریکا اشاره کرد و مدعی شد: با رئیسجمهور چین توافق نظر دارم و دیدار هفته آینده بسیار خوب خواهد بود.
ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش به موضوع گرینلند پرداخت و افزود: با دانمارک و گرینلند به توافقی دست یافتهایم که کنترل دائمی امنیت و دیگر نیازهای گرینلند را در اختیار ما قرار میدهد.
وی مدعی شد: این توافق تمامی نگرانیهای ما درباره گرینلند را برطرف میکند و هیچ هزینهای متحمل نخواهیم شد.
واکنش سی ان ان به ممنوع شدن ورود خبرنگارانش به کاخ سفید
شبکه سیانان در واکنش به ممنوع شدن ورود خبرنگارانش به کاخ سفید اعلام کرد که اگر ممنوعیتی که ترامپ تهدید به اعمال آن کرده است، اجرا شود، این اقدام یک تعدی غیرقانونی به حق ما خواهد بود که در قانون اساسی آمریکا محفوظ است.
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