خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نه‌تنها اهداف اعلامی این عملیات محقق نشد، بلکه به اذعان مقامات غربی و رسانه های آمریکایی، بن‌بست راهبردی و شکست‌های میدانی و سیاسی بر متجاوزان تحمیل شد. این جنگ که با حملات گسترده و کشتار غیرنظامیان از جمله دانش‌آموزان بی‌گناه آغاز شد، به‌سرعت ابعاد انسانی، امنیتی و اقتصادی گسترده‌ای پیدا کرد و واکنش‌های متفاوتی را در رسانه‌های بین‌المللی برانگیخت.

رسانه‌های جهان هر یک با رویکردهای خاص خود، تلاش کرده‌اند روایت این جنگ را شکل دهند؛ بررسی این بازتاب‌ها می‌تواند تصویری روشن‌تر از وضعیت واقعی جنگ و چشم‌انداز آن ارائه دهد.

رسانه های انگلیسی

شبکه فاکس نیوز در تازه‌ترین نظرسنجی ملی خود اعلام کرد که نزدیک به هفت ماه پس از آغاز جنگ ایران، دیدگاه رأی‌دهندگان آمریکایی نسبت به این مناقشه به شدت منفی شده است. بر اساس این نظرسنجی، ۷۱ درصد رأی‌دهندگان معتقدند دولت ترامپ راهبرد روشنی برای پایان دادن به جنگ ندارد؛ این رقم شامل ۹۵ درصد دموکرات‌ها، ۸۳ درصد مستقل‌ها و ۴۳ درصد جمهوری‌خواهان می‌شود. همچنین ۴۷ درصد بر این باورند که این جنگ در بلندمدت امنیت آمریکا را کاهش می‌دهد؛ رقمی که از ۳۹ درصد در آوریل افزایش یافته است.

این نظرسنجی می‌افزاید که ۶۰ درصد رأی‌دهندگان اقدام نظامی علیه ایران را «تصمیم اشتباه» خوانده‌اند و تنها ۳۷ درصد آن را درست می‌دانند؛ اختلافی ۲۳ واحدی که نسبت به ژوئن (۱۷ واحد) گسترده‌تر شده است. محبوبیت کلی ترامپ نیز ۳۹ درصد اعلام شده و محبوبیت او در سیاست خارجی با ۳۷ درصد، پایین‌ترین سطح دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش است. در پاسخ به پرسش درباره مهم‌ترین مسئله کشور، تنها ۴ درصد به ایران و ۱ درصد به سیاست خارجی اشاره کرده و ۳۴ درصد هزینه‌های زندگی را مهم‌ترین چالش دانسته‌اند. برای نخستین بار، دموکرات‌ها با اختلاف ۱۰ واحد در مدیریت سیاست خارجی پیشتازتر از جمهوری‌خواهان ارزیابی شده‌اند. حمایت از اسرائیل نیز به پایین‌ترین سطح تاریخی ۴۸ درصد رسیده است. این نظرسنجی از ۱۱ تا ۱۴ سپتامبر با ۱۲۱۱ رأی‌دهنده ثبت‌شده و حاشیه خطای ۳ درصد انجام شده است.

خبرگزاری رویترز گزارش داد که دونالد ترامپ در بازگشت به سازمان ملل با رهبران جهانی به شدت بدبین و نگران از هفتمین ماه جنگ ایران مواجه خواهد شد. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی ایران با وجود فشارهای نظامی و اقتصادی، همچنان مقاومت می‌کند و با ممانعت از عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز و پیشروی سریع انصارالله یمن در تنگه باب‌المندب، اهرم فشاری جدیدی به دست آورده است. این پیشروی، ضربه‌ای به عربستان سعودی و محدودیت‌های توانایی آمریکا در حفاظت از متحدان منطقه‌ای را آشکار ساخته است.

این گزارش می‌افزاید که بیشتر متحدان اروپایی و آسیایی واشنگتن از همراهی با جنگی که ترامپ بدون مشورت با آنها آغاز کرد، خودداری کرده‌اند. با افزایش قیمت بنزین و کاهش محبوبیت ترامپ، حزب جمهوری‌خواه در انتخابات نوامبر در معرض خطر از دست دادن کنگره قرار دارد. آرون دیوید میلر، مقام پیشین آمریکایی، گفت: «ما شاهد پیامدهای ناخواسته‌ای هستیم که از آغاز یک جنگ انتخابی بدون پیش‌بینی آن ناشی می‌شود.»

رویترز تصریح می‌کند که ترامپ در سخنرانی خود مدعی پیروزی خواهد شد، در حالی که اهداف متغیر او محقق نشده و ذخایر موشکی پنتاگون تحلیل رفته است. همچنین ترامپ از درخواست عربستان برای مداخله نظامی مستقیم علیه انصارالله خودداری کرده و اعتماد کشورهای خلیج فارس به تضمین‌های امنیتی آمریکا را تضعیف نموده است. یک مقام کاخ سفید مدعی شد که ترامپ «همه اهدافش را محقق کرده»، اما کارشناسان تأکید دارند ایران ذخایر اورانیوم با غنای نزدیک به تسلیحاتی خود را حفظ کرده است. در پایان، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که این مناقشه تا پس از انتخابات میاندوره‌ای ادامه یابد و تهران از اهرم‌های خود برای وارد آوردن ضربه سیاسی به ترامپ استفاده خواهد کرد.

رسانه های روسیه و چین

روزنامه گلوبال تایمز در یادداشتی با عنوان «پیام تماس تلفنی وزیران خارجه چین و آمریکا» نوشت وانگ یی و مارکو روبیو در گفت‌وگوی تلفنی خود درباره روابط دوجانبه و تحولات خاورمیانه تبادل نظر کردند. نویسنده تأکید دارد که دو کشور در آستانه دور جدیدی از دیدارهای سطح بالا قرار دارند و حفظ ارتباط میان پکن و واشنگتن برای مدیریت اختلافات و جلوگیری از تشدید تنش‌ها ضروری است.

تمرکز این یادداشت در بخش مربوط به خاورمیانه بر پیامدهای جهانی بحران‌های منطقه است. به نوشته گلوبال تایمز، خاورمیانه اکنون با درهم‌تنیدگی پیچیده‌ای از درگیری‌های نظامی و بحران‌های انسانی مواجه است و در این شرایط، امنیت انرژی، امنیت دریایی و نظم منطقه‌ای همگی در معرض تهدید قرار گرفته‌اند.

از نگاه نویسنده، این مسائل دیگر صرفاً دغدغه کشورهای منطقه نیستند و مستقیماً به منافع و امنیت بین‌المللی مربوط می‌شوند. گلوبال تایمز می‌نویسد چین و آمریکا، با وجود تفاوت در مواضع درباره تحولات خاورمیانه، به‌عنوان دو قدرت دارای نفوذ جهانی باید ارتباط خود را حفظ کنند تا از تشدید بیشتر بحران جلوگیری شود. در این چارچوب، گفت‌وگوی میان دو کشور می‌تواند برای مدیریت ریسک، جلوگیری از محاسبه اشتباه و ایجاد کانال‌های ارتباطی در شرایط بحرانی اهمیت داشته باشد.

نویسنده تأکید می‌کند که تماس وزیران خارجه بیش از آنکه به معنای حل اختلافات باشد، نشانه نیاز عملی پکن و واشنگتن به گفت‌وگو و مدیریت بحران‌های منطقه‌ای است.

روزنامه نزاویسیمایا گازتا روسیه در گزارشی با عنوان «منابع نفتی عربستان سعودی در خطر است، بنابراین آیا ریاض از اسرائیل درخواست کمک کرده است؟» به نگرانی‌های فزاینده عربستان درباره تهدید یمنی‌ها علیه مسیرهای انتقال نفت پرداخت. بر اساس این گزارش، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، ۱۵ سپتامبر به مصر سفر کرد تا مشارکت قاهره در حفاظت از تنگه باب‌المندب، مسیر حیاتی انتقال محموله‌های نفتی، را تضمین کند.

نویسنده افزود که یمنی‌ها با کنترل بخش‌هایی از ساحل یمن، توانایی ایجاد اختلال جدی در انتقال نفت از خلیج فارس را پیدا کرده‌اند.

گزارش به تماس‌های تلفنی متعدد بن سلمان با دونالد ترامپ از ۱۰ سپتامبر نیز اشاره می‌کند و می‌نویسد واشنگتن در شرایطی میان ورود دوباره به جنگ یمن و پذیرش افزایش قیمت نفت قرار گرفته است.

نویسنده معتقد است عربستان در برابر یمنی‌ها گزینه‌های محدودی دارد؛ توافق مکه با ترکیه و پاکستان نیز، برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها درباره مقابله با ایران یا نیروهای همسو با آن، تاکنون به تعهد این دو کشور برای ورود به جنگ منجر نشده است.

در همین حال، به ادعای نویسنده رسانه اسرائیلی والا از درخواست احتمالی ریاض برای کمک اسرائیل خبر داده است. طبق این گزارش، همکاری تاکنون ظاهراً به دریافت اطلاعات از نهادهای اطلاعاتی اسرائیل محدود بوده، اما میزان واقعی همکاری دو طرف همچنان روشن نیست.