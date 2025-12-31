۱۶۵مسجد استان سمنان میزبان معتکفان؛ اعتکاف بستری برای معنویت و استقامت

حجت‌الاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری گسترده آئین معنوی اعتکاف در سراسر استان سمنان، این فریضه عبادی را ظرفیتی عمیق برای ارتقای معنویت، تقویت همبستگی اجتماعی و تحکیم هویت دینی جامعه دانست و بر رویکردهای نوآورانه و محتوایی اعتکاف امسال تأکید کرد.

وی با بیان اینکه اعتکاف یکی از جلوه‌های برجسته معنویت جمعی در جامعه اسلامی است، اظهار داشت: اعتکاف صرفاً یک عبادت فردی و محدود به خلوت شخصی با خداوند متعال نیست، بلکه بستری مؤثر برای تقویت انسجام اجتماعی، تعمیق هویت دینی و افزایش استقامت فرهنگی در برابر چالش‌های فکری و اجتماعی به شمار می‌رود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به شعار اعتکاف امسال با عنوان «اعتکاف، معنویت، اتحاد و استقامت» افزود: این شعار ناظر بر کارکردهای چندلایه اعتکاف است؛ به‌گونه‌ای که در کنار تعالی معنوی فرد، زمینه همدلی اجتماعی، هم‌افزایی ایمانی و تقویت روحیه ایستادگی فرهنگی در جامعه اسلامی را فراهم می‌کند.

قنبری با اشاره به انتخاب آیات محوری برای اعتکاف امسال خاطرنشان کرد: محوریت‌بخشی به آیات قرآن کریم در برنامه‌های اعتکاف، اقدامی راهبردی در راستای تعمیق ارتباط معتکفان با معارف وحیانی و ترویج سبک زندگی قرآنی، به‌ویژه در میان نسل جوان و نوجوان است.

وی با اعلام برگزاری آئین اعتکاف در ۱۶۵ مسجد استان سمنان تصریح کرد: امسال تمامی ۱۹ شهر استان میزبان مراسم اعتکاف هستند که این گستره، بیانگر ریشه‌دار بودن این آئین عبادی در بافت فرهنگی و دینی استان است. آمار نهایی تعداد معتکفین پس از تکمیل فرآیند جمع‌آوری اطلاعات اعلام خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در ادامه با اشاره به اقدامات خلاقانه و نوآورانه اجراشده در اعتکاف امسال گفت: اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها»، تکریم پدران شهدای گرانقدر هم‌زمان با روز پدر، افزایش اعتکاف‌های مادرفرزندی، دعوت از مهمانان ویژه از جمله افراد تازه‌مسلمان‌شده و ارائه خدمات مشاوره مذهبی، از جمله برنامه‌هایی است که با هدف تعمیق اثرگذاری معنوی اعتکاف و پاسخ‌گویی به نیازهای متنوع فرهنگی و اعتقادی جامعه طراحی و اجرا شده است.

قنبری تأکید کرد: اعتکاف امروز به یک ظرفیت جریان‌ساز و تمدن‌محور تبدیل شده است که می‌تواند نقش مؤثری در تربیت معنوی، تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش تاب‌آوری فرهنگی جامعه اسلامی ایفا کند.