ضرورت تشکیل جبهه واحد فرهنگی در استان سمنان برای پرورش نسل انقلابی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا قنبری عصر یکشنبه در نشستی با مدیرکل آموزشوپرورش استان سمنان به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی استان در شاهرود، با تاکید بر اینکه سازمان تبلیغات اسلامی ظرفیتهای ارزشمندی در عرصههای فرهنگی، رسانهای و تربیتی دارد که در بزنگاههایی چون جنگ دوازده روزه، جلوهای روشن از آن را شاهد بودیم، افزود: امروز با همافزایی این ظرفیتها با مجموعه آموزشوپرورش، میتوان گامهای مؤثری در تربیت و رشد نسل جوان برداشت.
وی با تأکید بر ضرورت تعامل عمیق میان دو نهاد فرهنگی و آموزشی استان افزود: ایجاد جبههای واحد برای ارتقای هویت دینی و فرهنگی دانشآموزان، رسالتی مشترک است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه پیشنهاد ما تدوین برنامهای مشترک در حوزههای تربیتی، فرهنگی و اجتماعی است، گفت: فعالیتهای دو مجموعه باید در مسیر واحدی برای پرورش نسل مؤمن، مسئول و انقلابی همراستا شود.
قنبری از آمادگی کامل تبلیغات اسلامی استان سمنان برای گسترش همکاریهای دوجانبه با آموزشوپرورش خبر داد و گفت: با توجه به اشتراک مأموریتهای دو دستگاه در حوزه تربیت و فرهنگ، تدوین یک نقشه راه مشترک میتواند زمینهساز همکاریهای پایدار و اثربخش در سطح استان باشد.
وی تاکید کرد: این گونه جلسات، نقطه عطفی در همگرایی نهادهای فرهنگی و آموزشی استان سمنان به شمار میرود و نویدبخش آیندهای روشن در مسیر تربیت، ارتقای فرهنگ عمومی و توانمندسازی نسل جوان است.
