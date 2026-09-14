حجتالاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری دوره آموزش و توانمندسازی ارکان مسجد در شهرستانهای شاهرود و دامغان اظهار کرد: این دوره با همکاری قرارگاه راهبری مساجد استان سمنان و به همت کمیته آموزش و توانمندسازی قرارگاه برگزار شد و ارکان و کنشگران مساجد در آن حضور داشتند.
وی ادامه داد: رویکرد این دوره، عبور از آموزشهای صرفاً نظری و حرکت به سمت آموزشهای مسئله محور و مهارتی بود تا آموختههای شرکتکنندگان در میدان مسجد به اقدام و فعالیت مؤثر تبدیل شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان تصریح کرد: توانمندسازی مسجد تنها به امام جماعت محدود نمیشود و همه ارکان و کنشگران مسجد باید در یک منظومه هماهنگ برای تحقق مأموریتهای مسجد نقشآفرینی کنند.
قنبری ادامه داد: در این دوره علاوه بر آموزشهای مشترک، کارگاه های تخصصی متناسب با نقش و مأموریت هر یک از ارکان مسجد نیز برگزار شد تا محتوای آموزشی با نیازهای واقعی آنان در میدان عمل تناسب داشته باشد.
وی مبانی و نظام اندیشه اسلامی، جهاد تبیین و روایتگری، جذب و ارتباط موثر با نوجوانان و جوانان، فعالیت رسانهای، کار تشکیلاتی و تیم سازی را از محورهای این دوره عنوان کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با تأکید بر ضرورت هم افزایی ارکان مسجد تاکید داشت: مسجد موفق محصول فعالیت جزیرهای افراد نیست و زمانی ظرفیتهای آن به فعلیت میرسد که امام جماعت، هیئت امنا، مجموعههای فرهنگی، بسیج، فعالان رسانهای و بانوان کنشگر مسجدی با تقسیم کار و نگاه مشترک فعالیت کنند.
قنبری خاطرنشان کرد: توجه به ظرفیت نوجوانان و جوانان، جهاد تبیین و فعالیت رسانهای محله محور از دیگر جهتگیریهای این طرح است و مسجد باید در کنار کارکردهای عبادی و معنوی، در روایت صحیح مسائل روز و جذب نسل جدید نیز نقشآفرین باشد.
وی افزود: برگزاری این دوره در شاهرود و دامغان بخشی از مسیر توانمندسازی ارکان مساجد استان است و هدف این است که آموزشها در میدان مسجد به اقدام تبدیل شده و آثار آن در فعالیتهای فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و رسانهای محلات دیده شود.
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