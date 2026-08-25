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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

دستگیری ۳۰ خرده‌فروش مواد مخدر و کشف ۵ کیلوگرم مواد در فیروزکوه

دستگیری ۳۰ خرده‌فروش مواد مخدر و کشف ۵ کیلوگرم مواد در فیروزکوه

فیروزکوه- فرمانده انتظامی فیروزکوه، از دستگیری ۳۰ خرده‌فروش مواد مخدر و کشف سه کیلو و ۵۰۰ گرم انواع مواد مخدر در مردادماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدباقر حاتم‌وند، ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اجرای طرح‌های مقابله با خرده‌فروشان مواد مخدر در مردادماه اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان فیروزکوه با اجرای طرح‌های هدفمند برای ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده، موفق به شناسایی و دستگیری ۳۰ نفر از خرده‌فروشان مواد مخدر شدند.

فرمانده انتظامی فیروزکوه افزود: در اجرای این طرح، سه کیلو و ۵۰۰ گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی همچنین از کشف یک کیلو و ۵۰۰ گرم انواع مواد مخدر در عملیاتی دیگر خبر داد و گفت: مأموران کلانتری ۱۱ فیروزکوه در جریان اجرای طرح‌های مقابله با سوداگران مرگ، با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی یک متهم را شناسایی و دستگیر کردند.

حاتم‌وند ادامه داد: در بازرسی انجام‌شده از این متهم، یک کیلو و ۵۰۰ گرم انواع مواد مخدر کشف شد و متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با مواد مخدر خاطرنشان کرد: پلیس با سوداگران مرگ و مخلان نظم و امنیت عمومی قاطعانه برخورد می‌کند.

وی از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات درباره فعالیت‌های مجرمانه و موارد مشکوک مرتبط با خرید و فروش مواد مخدر را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6927229

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