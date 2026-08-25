به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدباقر حاتم‌وند، ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اجرای طرح‌های مقابله با خرده‌فروشان مواد مخدر در مردادماه اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان فیروزکوه با اجرای طرح‌های هدفمند برای ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده، موفق به شناسایی و دستگیری ۳۰ نفر از خرده‌فروشان مواد مخدر شدند.

فرمانده انتظامی فیروزکوه افزود: در اجرای این طرح، سه کیلو و ۵۰۰ گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی همچنین از کشف یک کیلو و ۵۰۰ گرم انواع مواد مخدر در عملیاتی دیگر خبر داد و گفت: مأموران کلانتری ۱۱ فیروزکوه در جریان اجرای طرح‌های مقابله با سوداگران مرگ، با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی یک متهم را شناسایی و دستگیر کردند.

حاتم‌وند ادامه داد: در بازرسی انجام‌شده از این متهم، یک کیلو و ۵۰۰ گرم انواع مواد مخدر کشف شد و متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با مواد مخدر خاطرنشان کرد: پلیس با سوداگران مرگ و مخلان نظم و امنیت عمومی قاطعانه برخورد می‌کند.

وی از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات درباره فعالیت‌های مجرمانه و موارد مشکوک مرتبط با خرید و فروش مواد مخدر را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.