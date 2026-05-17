  1. استانها
  2. گیلان
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

جمع‌آوری ۷۳ معتاد متجاهر و فروشنده مواد مخدر در رودسر

جمع‌آوری ۷۳ معتاد متجاهر و فروشنده مواد مخدر در رودسر

رودسر- فرمانده انتظامی رودسر از دستگیری ۷۳ نفر از معتادان متجاهر و عوامل توزیع مواد مخدر و کشف بیش از ۱۴ کیلوگرم مواد مخدر در قالب طرح دو روزه «آرامش در شهر» در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جلال الدین جوانمردی در گفتگو با رسانه ها از اجرای طرح دو روزه «آرامش در شهر» با محوریت پلیس مبارزه با مواد مخدر و دستگیری ۷۳ نفر از معتادان متجاهر، خرده‌فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان رودسر با بیان اینکه این طرح با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده شهری اجرا شد افزود: مأموران انتظامی با انجام چندین عملیات هدفمند و هماهنگ، ۳۷ معتاد متجاهر، ۲۷ خرده‌فروش و ۹ قاچاقچی مواد مخدر را در سطح شهرستان رودسر شناسایی، جمع‌آوری و دستگیر کردند.

وی ادامه داد: از مجموع افراد دستگیرشده ۱۴ کیلو و ۳۷۰ گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است. متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6832450

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها