به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جلال الدین جوانمردی در گفتگو با رسانه ها از اجرای طرح دو روزه «آرامش در شهر» با محوریت پلیس مبارزه با مواد مخدر و دستگیری ۷۳ نفر از معتادان متجاهر، خرده‌فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان رودسر با بیان اینکه این طرح با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده شهری اجرا شد افزود: مأموران انتظامی با انجام چندین عملیات هدفمند و هماهنگ، ۳۷ معتاد متجاهر، ۲۷ خرده‌فروش و ۹ قاچاقچی مواد مخدر را در سطح شهرستان رودسر شناسایی، جمع‌آوری و دستگیر کردند.

وی ادامه داد: از مجموع افراد دستگیرشده ۱۴ کیلو و ۳۷۰ گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است. متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.