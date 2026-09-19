به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، عبدالحسن بهرامی با اشاره به شعار سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، بر نقش کلیدی نمایشگاه ایران‌ساخت در تحقق این راهبرد تأکید کرد. وی تصریح کرد: تقویت تولیدکنندگان داخلی، ایجاد بازار برای محصولات فناورانه و افزایش ارتباط میان شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان، موضوعاتی است که می‌تواند در مسیر تقویت اقتصاد مقاومتی مورد توجه جدی قرار گیرد.

هدف‌گذاری چهاردهمین دوره: از معرفی محصول تا تجاری‌سازی

رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در ادامه، رویکرد چهاردهمین دوره نمایشگاه را عبور از مرحله «صرف معرفی محصول» و ورود به فاز «تجاری‌سازی» عنوان کرد.

بهرامی با تأکید بر لزوم انتقال نیازهای واقعی صنایع به شرکت‌های فناور افزود: شناخت نیازهای واقعیِ صنعت و مراکز تحقیقاتی و انتقال این نیازها به شرکت‌های فناور، می‌تواند به توسعه محصولات متناسب با بازار کمک کند. نمایشگاه ایران‌ساخت تلاش دارد از طریق ایجاد فضای تعامل مستقیم میان شرکت‌های عرضه‌کننده و مجموعه‌های متقاضی، سهم خود را در تسهیل فرآیند تجاری‌سازی و بازارسازی ایفا کند.

فراخوان حضور شرکت‌های فناور

او در پایان، از تمامی شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته دعوت کرد تا با توجه به زمان‌بندی اعلام‌شده، برای حضور در چهاردهمین دوره این نمایشگاه اقدام کنند.

گفتنی است علاقه‌مندان می‌توانند تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ برای شرکت در این نمایشگاه اقدام کنند، این رویداد از ۲۶ تا ۲۹ آذرماه ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.