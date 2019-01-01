پروازهای فرودگاه یاسوج ازسر گرفته می شود/فرازونشیب های پساسقوط

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- پژمان امیدی: حوزه حمل و نقل هوایی از ظرفیت های مهم توسعه ای در کشور محسوب می شود که می تواند نقش موثری در پیشبرد اهداف حمل و نقل و خروجی های مختلفی در ارتقای ظرفیت های گردشگری، توریسم و ... داشته باشد.

در این میان زیرساخت مناسب، توپوگرافی استان ها و جذابیت پوشش هوایی بر اساس ظرفیت پرواز پذیری استان ها توسط ایرلاین ها می تواند عواملی مهم در برقراری پروازهای مرتب و منسجم به استان های مبدأ و مقصد باشد.

در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز این عوامل از جمله موارد قابل طرح در رابطه با فرودگاه این شهر است که افزوده شدن عامل چهارم یعنی سقوط هواپیمای atr۷۲ تحولات و چالش های این صنعت مهم را صد چندان کرد.

در تاریخ ۲۹ ‌بهمن ماه سال ۱۳۹۶ یک فروند هواپیمای atr ۷۲ شرکت آسمان که تهران را به مقصد یاسوج ترک کرده بود، در ارتفاعات پازن پیر دنا سقوط کرد.

حادثه ای که جان ۶۶ مسافر پرواز بی پایان را گرفت.

این حادثه موارد متعدد و مختلفی را در حوزه نیروی انسانی، روحی، روانی، جوی، اقتصادی و سیاسی در بر داشت که طرح به ریز این موارد در شالوده این گزارش نمی گنجد.

اما در حوزه عوامل موثر در صنعت هوایی موضوع زیرساخت فرودگاهی و تجهیز آن به عنوان عاملی مهم مطرح است.

با نگاهی به عملیات توسعه فرودگاه یاسوج می توان دید در طول دو سال گذشته اقدامات اساسی در حوزه تطویل باند، بهبود روشنایی، بکارگیری سیستم های کمک ناوبری و ارتقای کیفیت پروازها انجام شده است. همچنین در فرودگاه یاسوج بیش از ۳۰ میلیارد تومان در راستای توسعه و تجهیز فرودگاه هزینه شد.

توسعه فرودگاه یاسوج امکان نشستن هواپیماهای متوسط را محقق کرده است و توسعه باند، بهسازی، توسعه تجهیزات روشنایی و بهبود ظرفیت سالنی نیز انجام شده است.

این عوامل به خوبی نشان از سرمایه گذاری مناسب در حوزه زیرساختی این فرودگاه دارد.

اما توپوگرافی مناطق نیز عاملی است که بسیاری از ایرلاین ها برای افزایش یا کاهش تعداد پروازها در نظر می گیرند.

توپوگرافی کوهستانی کهگیلویه و بویراحمد و مسیر پروازی فرودگاه یاسوج موضوعی است که بعد از سقوط هواپیما در این مسیر مجددا مطرح شد.

رایزنی برای تغییر مسیر پروازی از جمله اقداماتی است که در این راستا انجام شده است.

اما جذابیت پوشش پروازی مناطق هدف عامل دیگری است که ایرلاین ها در این شرایط اقتصادی و مشکلات سوخت و قطعه به آن توجه می کنند.

شاید روی ریل افتادن پروازهای فرودگاه یاسوج جذابیت کمرنگ این مسیر پروازی برای ایرلاین ها را جلایی دوباره ببخشد و رونق بخش های مختلف به واسطه این مهم را داشته باشیم.

اما بررسی مدت زمان پسا تعطیلی پروازهای فرودگاه یاسوج مواردی را به وضوح نشان می دهد.

کمتر ازچند ماه پس از تعطیلی پروازهای این فرودگاه، تلاش ها برای برقراری پرواز از این مسیر نتیجه داد و هواپیمایی آتا با اولین پرواز خود با انتقال چند مسئول به کهگیلویه و بویراحمد کار خود را آغاز کرد.

جت امبرائر هواپیمای راحتی بود که با گذشت از دوران پسا سقوط نوید بخش اعتماد مجدد مردم استان به ناوگان هوایی بود و در ابتدا پروازهای این شرکت برقرار شد.

با بروز مشکلات برای شرکت هواپیمایی، مجددا صدای موتور هواپیمایی که حامل مردم باشد، در این فرودگاه شنیده نشد و تعطیلی مجدد فرودگاه را شاهد بودیم.

بعد از این تعطیلی تلاش دوچندان متولیان برای آغاز پرواز های این فرودگاه از سرگرفته شد.

جلسات متعددی برگزار و رایزنی هایی انجام شد و امروز با گذشت بیش از ۱۰ ماه از فراز و نشیب های پروازی فرودگاه یاسوج، خبرها نوید بخش تیک آف هواپیما از باند توسعه یافته فرودگاه یاسوج است.

نماینده شهرستان های بویراحمد و دنا در مجلس شورای از برقراری پروازهای فرودگاه یاسوج با حضور یک شرکت هواپیمایی خبر داد.

غلام محمد زارعی در رابطه با جزئیات این پروازها، افزود: با تلاش های انجام گرفته توسط متولیان، پروازهای فرودگاه یاسوج با محوریت پرواز تهران به یاسوج از ۲۱ دی ماه برقرار خواهد شد.

زارعی با بیان اینکه در ابتدا فعالیت پروازی در روزهای دوشنبه و جمعه را خواهیم داشت، عنوان کرد: تلاش مسئولین بر این است که برقراری پروازهای این فرودگاه به شکل مستمر و روزانه را داشته باشیم.

زارعی همچنین از رایزنی با یک شرکت هواپیمایی دیگر نیز برای بهبود پروازهای فرودگاه یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید است که با برنامه ریزی اصولی متولیان در جذب ایرلاین ها، دیگر شاهد توقف پروازهای فرودگاه یاسوج نباشیم و پیوند توسعه بخش های مختلف به واسطه رشد صنعت هوایی استان محقق شود.