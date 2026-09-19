ورزش قم میان موج استعداد و کمبود زیرساخت؛ سرانه ورزشی بانوان صفر است

خبرگزاری مهر- گروه استان ها- مهدی بخشی سورکی: آنچه در میدان ورزش قم بیش از هر چیز به چشم میآید، فاصله میان استعداد و امکانات است و حضور ورزشکاران، مربیان و داوران قمی در رویدادهای بزرگ آسیایی و جهانی نشان میدهد که مسئله اصلی استان، کمبود استعداد نیست و چالش مهمتر، فراهم کردن مسیر مستمر برای پرورش و حفظ همین استعدادهاست.
در آستانه بازیهای آسیایی ناگویا، دامنه حضور قمیها به رشتههای مختلفی از کشتی و کاراته تا تیراندازی، تنیس روی میز، تکواندو و رشتههای جانبازان و توانیابان رسیده است.
این گستردگی در حالی رقم خورده که زیرساختهای ورزشی استان همچنان با نیازهای موجود و حدود استاندارد ملی فاصله دارد.
سرانه ورزشی قم حدود ۶۱ سانتیمتر به ازای هر نفر اعلام شده و افزایش این رقم نیز در سالهای اخیر نتوانسته مسئله توزیع و دسترسی به فضاهای ورزشی را به طور کامل برطرف کند.
در این میان، وضعیت بانوان پیچیدهتر است و بخش قابل توجهی از فضاهای ورزشی اختصاصی، خارج از مالکیت اداره کل ورزش و جوانان استان و در قالب باشگاههای خصوصی فعالیت میکنند.
تصویر ورزش بانوان از یک سو با محدودیت فضای اختصاصی مواجه است و از سوی دیگر، با فعالیت بیش از ۱۱۰ باشگاه خصوصی و صدور ۴۸ مجوز جدید در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، نشانههایی از تقاضا و تحرک اجتماعی در این بخش دیده میشود.
این دو واقعیت در کنار یکدیگر نشان میدهند که مسئله ورزش بانوان صرفاً کمبود علاقه یا مشارکت نیست، بلکه دسترسی به فضای مناسب و پایدار نیز اهمیت تعیینکننده دارد.
در بخش زیرساخت نیز چند پروژه مهم همچنان در انتظار تعیین تکلیف کامل قرار دارند، سالن ۴۵۰۰ نفری پردیسان یکی از مهمترین نمونههاست؛ پروژهای که سالها درگیر مسائل اجرایی و اعتباری بوده و اکنون برای بازطراحی سازه و ادامه مسیر، نیازمند تأمین منابع و عبور از مرحله مطالعات است.
در سطح مناطق و روستاها نیز چالش اصلی، فقط ساخت سالن یا زمین ورزشی نیست، بلکه تأمین زمین مناسب، تعیین مالکیت و فراهم کردن امکان جذب اعتبار برای پروژههاست.
همین مسئله موجب شده بخشی از برنامهریزیها به سمت تثبیت زمینهای ورزشی و فراهم کردن زمینه سرمایهگذاری بخش خصوصی حرکت کند.
در چنین شرایطی، ورزش قم بیش از آنکه با فقدان استعداد مواجه باشد، با مسئله تبدیل استعداد به یک جریان پایدار روبهروست.
ورزشکاری که از یک روستا، باشگاه کوچک یا یک رشته کمتر دیدهشده به سطح ملی میرسد، برای تداوم مسیر خود به مربی، فضای استاندارد، حمایت مالی و ساختار استعدادیابی نیاز دارد.
حضور ۱۲ نماینده قم در بازیهای آسیایی ناگویا، از این منظر تنها یک آمار ورزشی نیست، بلکه تصویری از ظرفیت انسانی استان است.
در مقابل، محدودیت فضاهای اختصاصی بانوان، پروژههای نیمهتمام و نیاز مناطق مختلف به زیرساخت، بخش دیگری از واقعیت ورزش قم را نشان میدهد.
اکنون مسئله ورزش قم را نمیتوان صرفاً با تعداد مدالها یا تعداد ورزشکاران اعزامی سنجید ث آنچه اهمیت دارد، ساختن زنجیرهای است که استعداد را شناسایی کند، آموزش دهد، به رقابت برساند و امکان ماندگاری در ورزش قهرمانی را برای او فراهم کند، زنجیرهای که اگر تکمیل شود، موفقیتهای پراکنده ورزش قم میتواند به یک جریان مستمر و قابل اتکا تبدیل شود.
سرانه اختصاصی ورزش بانوان در قم تقریباً صفر است
حسن سلطانی مدیر کل ورزش و جوانان استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت زیرساختهای ورزشی استان قم اظهار کرد: در حال حاضر سرانه ورزشی استان حدود ۶۱ سانتیمتر به ازای هر نفر است که با پیگیریهای انجام شده، این میزان نسبت به گذشته حدود دو درصد افزایش یافته است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم ادامه داد: بخش قابل توجهی از این سرانه در اختیار آقایان قرار دارد و در حوزه سرانه اختصاصی ورزش بانوان، وضعیت مطلوبی وجود ندارد و حتی از نظر فضاهای ورزشی تحت مالکیت اداره کل، امکانات اختصاصی بانوان بسیار محدود است.
وی افزود: در حال حاضر تنها یک سالن در بوستان نرگس به صورت اختصاصی در اختیار بانوان دارد که تلاش شده با افزایش ساعت بهرهبرداری، امکان استفاده بیشتر بانوان از این مجموعه فراهم شود.
برای توسعه ورزش بانوان اقدامات جدیدی انجام میشود
وی در ادامه به وضعیت ورزشگاه تختی اشاره کرد و گفت: این مجموعه نیز برای استفاده بانوان اختصاص داده شده اما به دلیل موضوع اشرافیت و ضرورت رعایت حریم خصوصی ورزشکاران، بهرهبرداری کامل از ظرفیت آن با موانعی روبهرو است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم اضافه کرد: حدود ۱۱ هزار مترمربع از فضای مجموعه ورزشگاه تختی برای استفاده بانوان در نظر گرفته شده و با توجه به تأمین اعتبار از محل منابع غیردولتی، تجهیز کارگاه در این مجموعه در حال انجام است تا مشکل موجود در زمینه اشرافیت نیز برطرف شود.
سلطانی با اشاره به اینکه بخشی از این اقدامات طی ماههای آینده به نتیجه خواهد رسید، اظهار کرد: به دلیل اینکه برخی فرآیندها هنوز در حال انجام است، تمایلی نداشتم پیش از قطعی شدن موضوع درباره جزئیات آن اطلاعرسانی کنم اما با توجه به پیشرفت مناسب کار و فراهم شدن امکان حمایت خیرین، امیدواریم در آینده نزدیک خبرهای خوبی در حوزه زیرساخت ورزش بانوان اعلام شود.
وی همچنین از فعالیت بیش از ۱۱۰ باشگاه خصوصی بانوان در قم خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از این باشگاهها به صورت استیجاری فعالیت میکنند و بیش از ۹۰ درصد باشگاههای خصوصی استان با اجاره اماکن ورزشی فعالیت خود را ادامه میدهند که این موضوع هزینههای سنگینی را به آنها تحمیل میکند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم درباره تسهیلات اختصاص یافته به حوزه ورزش نیز بیان کرد: در قالب تسهیلات تبصره ۱۸، سهم اولیه استان قم در سال گذشته ۱۸ میلیارد تومان بود که این منابع برای اماکن ورزشی و مراکز مشاوره اختصاص پیدا کرد.
وی افزود: پس از اطلاعرسانی عمومی، متقاضیان واجد شرایط مدارک خود را تکمیل و برای دریافت تسهیلات اقدام کردند و با توجه به موفقیت قم در جذب سهم اختصاص یافته، ۱۰ میلیارد تومان دیگر نیز از منابعی که سایر دستگاهها امکان جذب آن را نداشتند به استان اختصاص یافت.
سلطانی خاطرنشان کرد: مجموع این منابع باعث شد قم در زمینه جذب تسهیلات مربوط به این بخش در رتبه نخست کشور قرار گیرد و متقاضیانی که مدارک خود را تکمیل کرده و فرآیند اداری را پیگیری کردند، امکان استفاده از این ظرفیت را پیدا کردند.
وی درباره رعایت عدالت در توزیع این تسهیلات نیز گفت: این منابع عمدتاً برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده و طبیعی است افرادی که برای دریافت تسهیلات مراجعه کرده و مراحل اداری و تکمیل مدارک را سریعتر انجام دادهاند، امکان بیشتری برای استفاده از آن داشته باشند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم همچنین از وجود اعتبارات دیگری در قالب سفر ریاست جمهوری خبر داد و افزود: دو باشگاه برای دریافت این منابع معرفی شدهاند اما فرآیند جذب اعتبارات آنها هنوز نهایی نشده است.
تکمیل سالن پردیسان نیازمند اعتبار جدی است
سلطانی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت سالن ۴۵۰۰ نفری پردیسان پرداخت و اظهار کرد: برای تکمیل این پروژه از سال گذشته اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان مورد نیاز بوده است.
وی گفت: این پروژه در گذشته یک طرح ملی و در اختیار شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور بود اما اخیراً مدیریت آن به استان واگذار شده و برای بازطراحی سقف و سازه آسیبدیده نیز پنج میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم ادامه داد: قرارداد مربو به طراحی مجموعه منعقد شده و مطالعات آن در حال انجام است اما اعتبار پنج میلیارد تومانی موجود بیشتر برای مرحله مطالعات و طراحی کفایت میکند و برای ادامه عملیات اجرایی به منابع بیشتری نیاز است.
وی با قدردانی از حمایتهای استانداری قم و استاندار از پروژههای ورزشی اظهار کرد: پیگیری برای تأمین اعتبارات مورد نیاز سالن پردیسان ادامه دارد و حمایتهای صورت گرفته در پیشبرد این پروژه مؤثر بوده است.
سلطانی همچنین درباره ورزشگاه یادگار امام قم گفت: برای این مجموعه مبالغی از محل اوراق پیشبینی شده و مطالعات آن در حال انجام است و در خصوص زمین چمن ورزشگاه نیز بررسیهای کارشناسی برای انتخاب میان چمن طبیعی و مصنوعی ادامه دارد.
ورزشگاه میثم هنوز واگذار نشده است
وی افزود: بخشی از چمن فرسوده ورزشگاه حیدریان نیز به ورزشگاه یادگار امام منتقل شده و از آن برای ایجاد فضای مناسب تیراندازی استفاده شده است و در خصوص پیست موتورسواری این مجموعه نیز تغییراتی در آینده نزدیک پیشبینی شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم با اشاره به ظرفیت سرمایهگذاری بخش خصوصی در برخی اماکن ورزشی گفت: در صورت ورود سرمایهگذاران واجد شرایط، امکان واگذاری برخی ظرفیتها در چارچوب فرآیندهای قانونی وجود دارد.
سلطانی درباره ورزشگاه میثم نیز اظهار کرد: این مجموعه در فرآیند مولدسازی قرار گرفته و هنوز به فروش نرسیده است و با توجه به نیاز ورزشی منطقه، تلاش میشود در صورت اجرای تصمیمات مربوط به این مجموعه، امکان حفظ ظرفیت ورزشی منطقه از طریق راهکارهای قانونی فراهم شود.
وی ادامه داد: یکی از گزینهها میتواند استفاده از ظرفیت شهرداری یا بخش خصوصی برای تأمین فضای جایگزین باشد اما این موضوع نیازمند طی فرآیندهای قانونی و بررسی شرایط موجود است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم همچنین درباره سالن پیامبر اعظم گفت: این مجموعه راهاندازی شده و در حال حاضر مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
ورزش قم با استعدادهای فراوان فاصله دارد
سلطانی در ادامه درباره وضعیت ورزش در بخشها و روستاهای استان نیز گفت: شرایط ورزش در مناطق پیرامونی قم نسبت به روند توسعه این مناطق قابل قبول است اما همچنان تا وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد.
وی افزود: یکی از برنامههای اداره کل ورزش و جوانان این است که مسئولان بخشها و مناطق از هماکنون برای تأمین زمینهای ورزشی مورد نیاز برنامهریزی کنند تا در آینده امکان جذب اعتبار و اجرای پروژههای ورزشی فراهم باشد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم خاطرنشان کرد: در برخی مناطق، زمینهایی در اختیار منابع ملی و بنیاد مسکن قرار دارد که میتوان از این ظرفیت برای توسعه فضاهای ورزشی در داخل یا پیرامون مناطق استفاده کرد و بخش خصوصی نیز در صورت مراجعه، برای سرمایهگذاری مورد حمایت قرار میگیرد.
سلطانی با اشاره به ظرفیت ورزشکاران قمی در عرصه ملی و بینالمللی اظهار کرد: حضور ۱۲ نماینده از قم در کاروان اعزامی ایران به بازیهای آسیایی ناگویا اتفاق مهمی برای ورزش استان است و این تعداد نشان میدهد قم از ظرفیت و استعداد ورزشی قابل توجهی برخوردار است.
وی ادامه داد: این نمایندگان در رشتههای مختلف ورزشی حضور دارند و در میان آنها یک بانوی ورزشکار نیز قرار دارد و بخش عمده این ترکیب را آقایان تشکیل میدهند.
سلطانی تأکید کرد: شناسایی استعداد به تنهایی کافی نیست و پس از شناسایی یک ورزشکار مستعد باید مسیر مشخصی برای ادامه فعالیت، آموزش و رشد او وجود داشته باشد تا استعدادهای ورزشی استان بتوانند به مراحل بالاتر برسند.
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