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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳

ملی پوشان ساحلی در رنکینگ جهانی صعود کردند

ملی پوشان ساحلی در رنکینگ جهانی صعود کردند

تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران پس از کسب رتبه پنجم و نهم آسیا صعود ۷۷ و ۵۶ پله‌ای در رده بندی جهانی را تجربه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی مردان آسیا یکشنبه ۱۵ شهریور با قهرمانی استرالیا یک (نیکولایدیس / ایزاک کاراچر) به پایان رسید. تیم ملی والیبال ساحلی ایران یک (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) به رتبه نهم مشترک این رقابت‌ها دست یافت و ۴۶۰ امتیاز در رنکینگ جهانی کسب کرد و با صعود ۵۶ پله‌ای در رده بندی جهانی با ۱۳۹۶ امتیاز در جایگاه ۱۳۶ قرار گرفت.

تیم ملی والیبال ساحلی ایران دو (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) نیز در این رقابت‌ها به رتبه پنجم مشترک دست یافت و ۶۰۰ امتیاز در رده بندی جهانی گرفت. خاکی زاده و قلعه نوی نیز با مجموع ۱۴۲۸ امتیاز در رتبه ۱۳۰ جهان قرار گرفتند تا ۷۷ پله صعود را تجربه کنند.

کد مطلب 6940245
سیده فرزانه شریفی

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