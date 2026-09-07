ملی پوشان ساحلی در رنکینگ جهانی صعود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی مردان آسیا یکشنبه ۱۵ شهریور با قهرمانی استرالیا یک (نیکولایدیس / ایزاک کاراچر) به پایان رسید. تیم ملی والیبال ساحلی ایران یک (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) به رتبه نهم مشترک این رقابت‌ها دست یافت و ۴۶۰ امتیاز در رنکینگ جهانی کسب کرد و با صعود ۵۶ پله‌ای در رده بندی جهانی با ۱۳۹۶ امتیاز در جایگاه ۱۳۶ قرار گرفت.

تیم ملی والیبال ساحلی ایران دو (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) نیز در این رقابت‌ها به رتبه پنجم مشترک دست یافت و ۶۰۰ امتیاز در رده بندی جهانی گرفت. خاکی زاده و قلعه نوی نیز با مجموع ۱۴۲۸ امتیاز در رتبه ۱۳۰ جهان قرار گرفتند تا ۷۷ پله صعود را تجربه کنند.