به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل در خطبههای نماز جمعه این هفته تبریز با قدردانی از حضور مردم در تجمعات شبانه اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ شب است که مردم میدان را خالی نکردهاند و با وجود شرایط و مشکلات مختلف، همچنان در صحنه حضور دارند.
وی با اشاره به برگزاری رزمایش «جانفدایان ایران» در تهران افزود: این رزمایش با حضور گسترده مردم و مسئولان برگزار شد و نشان داد مردم با وجود مشکلات اقتصادی، زمانی که موضوع دفاع از کشور و نظام مطرح میشود، پای کار هستند.
امام جمعه تبریز ابراز امیدواری کرد این رزمایش در استانهای مختلف نیز برگزار شود تا حضور و آمادگی مردم برای دفاع از کشور به نمایش گذاشته شود.
مطهریاصل در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت کنترل تورم گفت: دولت و مسئولان اجرایی تلاشهایی انجام دادهاند، اما افزایش روزانه قیمت کالاها و دشواری تأمین نیازهای روزمره، فشار زیادی بر اقشار کمدرآمد وارد کرده است.
وی افزود: مردمی که با وجود مشکلات و گرانیها از کشور دفاع میکنند، شایسته توجه بیشتری به وضعیت معیشتی خود هستند و باید تقویت قدرت خرید و سفره مردم در اولویت قرار گیرد.
۶۰ مورد مرگ مغزی بدون اهدای عضو در آذربایجان شرقی
نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت ترویج فرهنگ اهدای عضو تأکید کرد و گفت: در طول یک سال، ۶۰ فرد مرگ مغزی در استان بدون اهدای عضو به خاک سپرده شدهاند؛ در حالی که اعضای این افراد میتوانست برای بیماران نیازمند، فرصت ادامه زندگی ایجاد کند.
مطهریاصل خواستار افزایش آگاهی عمومی درباره اهدای عضو شد و اظهار کرد: رسانهها بهویژه صداوسیما باید اهمیت اهدای عضو در موارد مرگ مغزی را بیش از گذشته برای خانوادهها تبیین کنند تا فرهنگ نجات جان بیماران از طریق پیوند اعضا در جامعه گسترش یابد.
وی با اشاره به اجرای طرح «ایران جان» در آذربایجان شرقی اظهار کرد: این طرح در استان آغاز شده و حضور رسانه ملی فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای مختلف آذربایجان شرقی فراهم کرده است.
امام جمعه تبریز با قدردانی از پخش برنامههای مربوط به استان از شبکههای ملی افزود: امیدواریم اجرای این طرح زمینهای برای معرفی بیشتر ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی آذربایجان شرقی باشد.
شهریار را به حاشیه نبریم
مطهریاصل در ادامه با اشاره به هفته شعر و ادب فارسی و سالروز درگذشت استاد شهریار گفت: شهریار شاعری مردمی، انقلابی و علاقهمند به ایران بود و نباید این ویژگیهای او به حاشیه رانده شود.
وی افزود: شهریار از عمق جان به ایران، اسلام و تشیع علاقه داشت و در کنار آن، به ادبیات ترکی نیز توجه ویژهای نشان داد و جایگاه این ادبیات را در آثار خود بهخوبی نمایان کرد.
دفاع مقدس نماد ایستادگی ملت ایران است
نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: دشمنان در سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی با هدف تضعیف و تجزیه ایران، جلوگیری از پیشرفت کشور و مقابله با جریان انقلاب اسلامی، زمینه حمله به ایران را فراهم کردند، اما مقاومت ملت ایران این نقشهها را ناکام گذاشت.
وی با اشاره به نقش فرماندهان دفاع مقدس از جمله شهید مهدی باکری ادامه داد: ایستادگی مردم و مجاهدت رزمندگان موجب شد اهداف دشمنان در جنگ تحمیلی محقق نشود.
مطهریاصل با اشاره به تحولات منطقه افزود: امروز نیز دشمنان با استقلال، عزت و مقاومت ملت ایران مسئله دارند و تلاش میکنند جمهوری اسلامی در مسیر پیشرفت و سازندگی قرار نگیرد و به الگویی برای دیگر ملتها تبدیل نشود.
وی تأکید کرد: ملت ایران همانگونه که در دوران دفاع مقدس با رهبری امام خمینی(ره) و حضور رزمندگان و فرماندهان خود ایستادگی کرد، امروز نیز در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان مقاومت خواهد کرد.
پیوند مسجد، مدرسه و دانشگاه تقویت شود
امام جمعه تبریز با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید بر ضرورت توجه همزمان به آموزش و تربیت تأکید کرد و گفت: مسجد، مدرسه و دانشگاه نباید از یکدیگر جدا باشند و برای تربیت نسل جدید باید این پیوند با روشهای متناسب با شرایط روز تقویت شود.
وی افزود: حضور روحانیون در مدارس باید همراه با اخلاق، ادبیات مناسب و تبیین قابل فهم برای نوجوانان باشد و دانشآموزان نیز تا حد امکان ارتباط خود را با مسجد حفظ کنند.
مطهریاصل ادامه داد: در دانشگاهها نیز باید ارتباط میان مسجد و محیط دانشگاه تقویت شود، چراکه تربیت نسل جدید صرفاً با ساختارهای اداری و آموزشی امکانپذیر نیست.
وی همچنین با اشاره به ضرورت معرفی الگوهای دینی و فرهنگی به نسل جوان گفت: شخصیتهایی مانند حضرت معصومه(س) میتوانند به عنوان الگوهای اخلاقی، دینی و اجتماعی به دختران جوان معرفی شوند و باید درباره سیره و شخصیت این بزرگان با زبان قابل فهم برای نسل امروز سخن گفت.
فرهنگ عفاف نیازمند برنامهریزی و تدبیر است
نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به موضوع حجاب و عفاف اظهار کرد: برای مقابله با بیعفتی باید روشهای فرهنگی و مبتنی بر تدبیر مورد توجه قرار گیرد و در این زمینه از زبان مناسب و شیوههای مؤثر استفاده شود.
وی عفاف را از عوامل حفظ عزت و شخصیت زنان دانست و افزود: برای تقویت فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه، مسئولان فرهنگی باید برنامههای مناسب و متناسب با شرایط امروز تدوین کنند.
مطهریاصل همچنین بر حمایت از فعالان و برنامههای فرهنگی در استان تأکید کرد و گفت: باید ظرفیتهای فرهنگی بومی بیش از گذشته تقویت و در برابر جریانهای فرهنگی ناسازگار با ارزشهای جامعه، برنامهریزی مناسب انجام شود.
امام جمعه تبریز در بخش دیگری از خطبههای خود با اشاره به تحولات منطقه و وضعیت خلیج فارس اظهار کرد: آمریکا در شرایط دشواری قرار گرفته و افزایش قیمت انرژی نیز پیامدهای این وضعیت را نشان میدهد.
وی با اشاره به مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره تنگه هرمز افزود: ایران در این زمینه شروط خود را مطرح کرده و تا زمانی که این شروط محقق نشود، موضع کشور تغییر نخواهد کرد.
مطهریاصل همچنین خطاب به دولت آمریکا گفت: نباید به برخی جریانهای سیاسی و افرادی که در داخل ایران به آنها امید بسته شده است، دل خوش کرد و تصور کرد فشار و محاصره میتواند ملت ایران را از مواضع خود عقبنشینی دهد.
وی در پایان تأکید کرد: ملت ایران با وجود فشارها و تهدیدها همچنان در صحنه حضور خواهد داشت و از کشور خود دفاع خواهد کرد.
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