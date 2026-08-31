توقیف یک فروند شناور حامل سوخت قاچاق در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس زینعلی با اعلام این خبر گفت: مرزبانان این شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی از فعالیت قاچاقچیان سوخت در حوزه استحفاظی مطلع و بلافاصله اکیپ گشت دریایی پایگاه دریابانی میناب به محل اعزام شدند.

سرهنگ زینعلی افزود: مرزبانان پس از گشت زنی در موقعیت اعلامی موفق به کشف ۳۵۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش ۶۴۴ میلیون ریال شدند.

جانشین پایگاه دریابانی میناب در خاتمه با اشاره به دستگیری یک نفر متهم در این عملیات ، اظهارداشت: در این عملیات یک فروند شناور نیز توقیف شده است.