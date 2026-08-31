  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

توقیف یک فروند شناور حامل سوخت قاچاق در میناب

توقیف یک فروند شناور حامل سوخت قاچاق در میناب

میناب- جانشین پایگاه دریابانی میناب از توقیف یک فروند شناور حامل سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس زینعلی با اعلام این خبر گفت: مرزبانان این شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی از فعالیت قاچاقچیان سوخت در حوزه استحفاظی مطلع و بلافاصله اکیپ گشت دریایی پایگاه دریابانی میناب به محل اعزام شدند.

سرهنگ زینعلی افزود: مرزبانان پس از گشت زنی در موقعیت اعلامی موفق به کشف ۳۵۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش ۶۴۴ میلیون ریال شدند.

جانشین پایگاه دریابانی میناب در خاتمه با اشاره به دستگیری یک نفر متهم در این عملیات ، اظهارداشت: در این عملیات یک فروند شناور نیز توقیف شده است.

کد مطلب 6933061

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها