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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

حسینی: ۱۱۸ هزار فرصت شغلی برای مددجویان بهزیستی ایجاد شد

حسینی: ۱۱۸ هزار فرصت شغلی برای مددجویان بهزیستی ایجاد شد

فاروج- رئیس سازمان بهزیستی از ایجاد ۱۱۸ هزار فرصت شغلی برای مددجویان طی دو سال اخیر خبر داد و گفت: طرح‌های اشتغال‌زایی و توانمندسازی در مناطق مختلف کشور در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای اجتماعی بهزیستی شهرستان فاروج در سالن جلسات فرمانداری با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به مسائل اجتماعی و پیشگیری از بازگشت مجدد افراد به زندان، اظهار کرد: توانمندسازی و حمایت‌های اجتماعی می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و جلوگیری از بازگشت افراد به چرخه آسیب داشته باشد.

وی با اشاره به نیازهای شهرستان فاروج افزود: ایجاد مرکز جامع توانبخشی در این شهرستان در دستور کار قرار دارد و مجوز راه‌اندازی مرکز موقت اوتیسم نیز صادر خواهد شد که بخش خصوصی می‌تواند برای راه‌اندازی آن اقدام کند.

حسینی اظهار کرد: برای ۵۸۳ پرونده مددجویان پشت نوبت، چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص می‌یابد تا تمامی این افراد تحت پوشش قرار گیرند و یک‌ونیم میلیارد تومان نیز برای تأمین تجهیزات بهزیستی فاروج اختصاص خواهد یافت.

رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: حدود هشت هزار نفر در شهرستان فاروج تحت پوشش بهزیستی قرار دارند و در خراسان شمالی نیز نیروگاه‌های خورشیدی سه مگاواتی برای ۶۰۰ مددجو ایجاد خواهد شد.

وی افزود: تمام زنان سرپرست خانوار شهرستان فاروج تحت پوشش خدمات سازمان قرار می‌گیرند و زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری نیز از بیمه رایگان بهره‌مند خواهند شد.

علی آذری، نماینده مردم شهرستان‌های قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی، در این جلسه با قدردانی از حمایت‌های دولت چهاردهم در حوزه تأمین مسکن و افزایش یارانه مددجویان بهزیستی، اظهار کرد: توجه به نیازهای اقشار کم‌برخوردار و حمایت از خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی باید با جدیت ادامه یابد و دستگاه‌های اجرایی نیز برای تسریع در روند ساخت و واگذاری مسکن مددجویان، همکاری بیشتری داشته باشند.

کد مطلب 6951324

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