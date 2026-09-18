به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشنواره انگور عصر جمعه در شهر لاهرود شهرستان مشگین‌شهر با حضور مردم، خانواده‌ها، مسئولان و فعالان حوزه‌های مختلف برگزار شد.

جلیل جباری در حاشیه این جشنواره در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این رویداد با هدف شکرگزاری از نعمت‌های الهی و پاسداشت محصول انگور برگزار شده و تلاش شده است فضایی آرام، بانشاط و خانوادگی برای مردم و گردشگران فراهم شود.

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: برگزارکنندگان جشنواره بر هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف در برگزاری این رویداد تأکید کرده و آن را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، فرهنگی و گردشگری منطقه دانستند.

وی افزود: یکی از اهداف مهم برگزاری جشنواره انگور، ایجاد پیوند میان اقتصاد کشاورزی و گردشگری است؛ به‌گونه‌ای که با معرفی ظرفیت‌های منطقه، زمینه برای افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه صنایع تبدیلی و ایجاد ارزش افزوده برای محصولات کشاورزی فراهم شود.

جباری در این رویداد همچنین بر ضرورت نقش‌آفرینی بیشتر تشکل‌های محلی تأکید کرد تا برگزاری چنین جشنواره‌هایی به مردم و مجموعه‌های بومی منطقه واگذار شده و خود تشکل‌های محلی به‌عنوان متولی و پیشگام در برگزاری رویدادهای فرهنگی و گردشگری وارد میدان شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل افزود: برگزاری جشنواره‌های بومی می‌تواند زمینه معرفی ظرفیت‌های شهرستان، رونق بازار محصولات محلی، حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید برای منطقه را فراهم کند.

وی با اشاره به اهمیت امنیت و آرامش موجود در جامعه، از فداکاری مدافعان حرم و نیروهای حافظ امنیت یاد و تأکید کرد: آرامش امروز مردم، حاصل ایستادگی و فداکاری کسانی است که در خط مقدم دفاع از امنیت کشور حضور داشتند.

چهارمین جشنواره انگور لاهرود در کنار جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های اقتصادی و گردشگری مشگین‌شهر و تقویت جایگاه محصولات بومی در اقتصاد منطقه به شمار می‌رود.