برگزاری ۴۲۰۰ عنوان برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقی نجمی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری ۴۲۰۰ عنوان برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس در سطح استان اظهار کرد: تبیین نقش امام شهید در انسجام و تقویت اتحاد ملی از محورهای برنامه‌های هفته دفاع مقدس امسال است.

وی ادامه داد: تصویرسازی رشادت‌ های شهدای دفاع مقدس، تجدید بیعت با شهدا، رونمایی از کتاب‌ های دفاع مقدس، بازسازی عملیات ‌های دوران دفاع مقدس، برگزاری همایش‌ های پیاده‌روی خانوادگی، برگزاری صبحگاه، تجلیل از مساجد برتر استان و برپایی نمایشگاه‌های مختلف بخشی از برنامه های پیش‌ بینی شده است.

جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی از برگزاری سه هزار ‌و ۲۰۰ یادواره شهدا در هفته دفاع مقدس خبر داد و یادآورشد: همچنین دو هزار و ۷۰۰ نشست تبیینی و بصیرتی در سطح استان برگزار خواهد شد.

۲۰۰۰ بسته معیشتی در آذربایجان غربی توزیع می شود

سردار نجمی، افتتاح ۱۵ باب خانه برای محرومان با اعتبار ۱۶ میلیارد ریال، توزیع ۲ هزار بسته معیشتی، اجرای چهار پروژه آبرسانی، بهره‌برداری از ۵۵ پروژه اقتصاد مقاومتی و افتتاح سه پروژه راه روستایی به طول هشت کیلومتر را از جمله این طرح‌ها اعلام کرد.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی در هفته دفاع مقدس گفت: مجموع اعتبار پروژه‌های اقتصادی و عمرانی که در هفته دفاع مقدس امسال در سطح استان به بهره‌برداری می‌رسد، ۱۳۵۰ میلیارد ریال است.

وی افزود: یکی از اهداف اصلی برنامه‌های امسال، تقویت هویت ملی و دینی، روحیه استقلال‌خواهی و استکبارستیزی و تبیین مبانی فکری و سیره عملی امام خمینی(ره) است و تلاش می‌شود نقش امام راحل در ایجاد وحدت ملی، انسجام اجتماعی و مدیریت تهدیدها و بحران‌ها برای نسل جدید تبیین شود.

جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌ غربی جوانان و پیشگامان علم و اقتدار را از محورهای یکی از روزهای هفته دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: توجه به ظرفیت جوانان و نوجوانان، تبیین نقش آنان در پیشرفت کشور و آشنایی این نسل با آرمان‌ها و دستاوردهای دفاع مقدس در برنامه‌های این روز مورد توجه قرار دارد.

وی افزود: یکی دیگر از محورهای مهم، گرامیداشت شهدا، جانبازان و آزادگان به عنوان قهرمانان جاودانه است که در این راستا برنامه‌های تجلیل و تکریم از ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا در دستور کار قرار گرفته است.

اجرای طرح «یاد یاران» در سراسر استان

جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌ غربی از اجرای طرح «یاد یاران» به عنوان یکی از برنامه‌های محوری هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: در قالب این طرح، سرکشی و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا در سراسر استان انجام می‌شود.

سردار نجمی تصریح کرد: خانواده شهدای سپاه و بسیج، ارتش، انتظامی و شهدای مردمی در این طرح مورد تکریم قرار می‌گیرند و مسئولان، فرماندهان و نیروهای بسیجی با حضور در منازل شهدا، ضمن تجلیل از مقام والای شهیدان و خانواده‌های آنان، با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق خواهند کرد.

«مدافعان وطن» و بازسازی عملیات‌های دفاع مقدس

وی همچنین از اجرای رویداد «مدافعان وطن» خبر داد و اظهار کرد: بازسازی و بازآفرینی عملیات‌ها و صحنه‌های ماندگار دفاع مقدس از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است که با مشارکت مردم و نیروهای بسیجی برگزار می‌شود.

سردار نجمی هدف از اجرای این برنامه‌ها را آشنایی نسل جوان با رشادت‌ها، فداکاری‌ها و حماسه ‌آفرینی‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: تلاش شده است بخشی از تاریخ دفاع مقدس به صورت عینی و قابل لمس برای جوانان و نوجوانان بازآفرینی شود.

جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان ‌غربی با اشاره به نقش نسل جوان در تداوم آرمان‌های انقلاب اسلامی گفت: جوانان و نوجوانان، دانش ‌آموزان و دانشجویان از مخاطبان اصلی برنامه‌های هفته دفاع مقدس هستند و بخشی از برنامه‌ها نیز با استفاده از ظرفیت مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد و پایگاه‌های بسیج برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: برگزاری تجمعات شبانه، برنامه‌های فرهنگی و بصیرتی و برنامه‌های خانوادگی از دیگر برنامه‌هایی است که در نقاط مختلف استان اجرا خواهد شد.

حضور پیشکسوتان دفاع مقدس در برنامه‌های نماز جمعه

سردار نجمی همچنین از حضور فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس در برنامه‌های نماز جمعه خبر داد و گفت: تعدادی از فرماندهان و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس در مزار شهدا حضور یافته و پیش از خطبه‌های نماز جمعه به بیان خاطرات و تبیین ابعاد مختلف دفاع مقدس خواهند پرداخت.

وی افزود: دیدار فرماندهان نیروهای مسلح با ائمه جمعه سراسر استان و برگزاری برنامه‌های مشترک و خانوادگی نیز در دستور کار قرار دارد.

جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی تأکید کرد: برنامه‌های هفته دفاع مقدس با مشارکت مردم و با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه‌های بسیج، نیروهای مسلح، دستگاه‌های اجرایی، مدارس، مساجد و خانواده‌ها برگزار می‌شود تا ضمن پاسداشت یاد و خاطره شهدا، فرهنگ ایثار، مقاومت، وحدت و خودباوری در جامعه و به‌ویژه میان نسل جوان و نوجوان تبیین و تقویت شود.